Zafer Kalaycıoğlu: 'Kaliteli bir markayı devirdik'

Yakın Doğu Üniversitesi, Gaziantep Şahinbey Spor Salonu’nda organize edilen 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe’yi 75-59 yendi. Mücadele sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, “Bu maç bizim için çok önemliydi. Öncelikle oyuncularını kutluyorum. Gerçekten çok üst düzeyde bir mücadele gösterdiler. Fenerbahçe çok iyi bir kadro, çok iyi bir takım. Türkiye Ligi'nde biliyorsunuz büyük bir rekabet içerisindeyiz. Kadınlar basketbolun lokomotifi onların kazandığı bir sürü başarı var. Onları bu başarısını takdir ediyoruz ve saygı duyuyoruz. Biz de onlar gibi onların yolunda ilerlemek istiyoruz. Geçen seneki başarıdan sonra bu sene bu kupa gerçekten bundan sonraki hedeflerimizi için de önemli ve bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Kıbrıs Türk halkı çok büyük bir destek veriyor bize. Maçlar canlı yayınlandığı televizyonları başında bizi izliyorlar. İnşallah en kısa zamanda kendi sahamızda Kıbrıs'ta müsabakalar yaparız” diye konuştu.

“İnşallah böyle devam ederiz”

Karşılaşmanın üçüncü periyotunda savunma Fenerbahçe’nin kırıldıklarını söyleyen Kalaycıoğlu, “O kırılma noktasında fark bir anda oluştu ve ondan sonra maçı bıraktılar. Biraz onlar da etkili olduğu, biraz maçın farklı bitmesinde ama bu onların kalitesini açığa çekmiyor. Gerçekten çok iyi bir kaliteli bir markayı bugün devirmiş olduk. Biz de kadın basketbolunda marka olmak için bu kupaları bu galibiyetleri kazanmamız gerekiyor. İnşallah böyle devam ederiz” şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort - Orhan Erkılıç

