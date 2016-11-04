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Zafer Kalaycıoğlu, Kosice galibiyetini değerlendirdi

Zafer Kalaycıoğlu, “Savunma yaparak, son topa kadar konsantre olduk” dedi.

Zafer Kalaycıoğlu, Kosice galibiyetini değerlendirdi

04 Kasım 2016 16:56

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ikinci maçında Slovak ekibi Good Angels Kosice‘yi 70-46 mağlup ederek grubunda 2’de 2 yapan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, rahat kazandıkları maç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rakiplerini iyi analiz ettiklerini dile getiren Başantrenör Kalaycıoğlu, “Bunu da sahada yaptığımız savunma ile göstermiş olduk. Maç süresince pes etmedik sadece son top için mola kullandık ve sonrasında da beklediğimiz pozisyonu elde ettik. Kendi evimizde galibiyet sevincini yaşadık. Tüm oyuncularımızı sahada gösterdikleri başarılı performans için kutluyorum. Rakibimize göz açtırmadılar. İyi bir motivasyon ve dikkatle oynadılar. Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Yönetimi’ne de desteklerinden ötürü teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Üçüncü maç Macaristan deplasmanında
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı EuroCup D Grubu üçüncü maçında, 10 Kasım 2016 Perşembe günü saat 19.00’da Macar ekibi Aluivent Miskolc takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Macaristan’ın Miskolc şehrindeki Generali Arena’da oynanacak.
 

Etiketler: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı


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