Zafer Kalaycıoğlu:“Hedefimiz Final Four”

Başantrenör Kalaycıoğlu, tarihlerinde ilk kez katılacakları Kadınlar Euroleague ile yeni sezon lig hazırlıklarını değerlendirerek, çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin elde ettiği başarılarla bayan basketbolundaki ivmeyi yükselttiğini ifade eden Kalaycıoğlu, başarının iyi yönetimle sağlandığını ve iyi yönetilen kulüpler arasına girmek için çalışacaklarını bunun içinde tüm imkanların seferber edildiğini anlattı.

“Sert bir ligde mücadele edeceğiz, heyecanlıyız”

Söze Euroleague kulvarında verecekleri mücadele ile başlayan tecrübeli antrenör, “Eurolegue gerçekten WNBA’den daha sert bir lig. Çünkü herkes en iyileri takımına getirip müthiş bir savaş veriyor. Zorlu bir grupta mücadele edeceğiz” dedi.

FIBA EuroCup şampiyonluğunun ardından Euroleague’de mücadele edecek olmalarından dolayı heyecan duyduklarını ifade eden Zafer Kalaycıoğlu, hiçbir takımın kolay olmadığını ve her maçın zor olacağını söyledi.

"Hedef İlk dört takım arasına kalmak"

İlk hedeflerinin mücadele edecekleri B Grubu’nda ilk dörde kalarak çapraz Play-off’lara çıkmak olduğunu anlatan başarılı antrenör, Play-off maçlarında da başarı göstererek Final Four’a kalmak istediklerini belirtti.

Kalaycıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Diğer gruplara göre üstünlükleri olan zor takımlarla mücadele edeceğiz. EuroCup’ta kolaydan zora maçlar yapıyorduk ancak şimdi ilk günden itibaren zor maçlar bizi bekliyor. Famili Schio ile Wisla Can Pack’ın büyük seyirci potansiyeli var. Aynı şekilde Parfemuers Avenida da aynı şekilde seyirci baskısı olan bir takım. Elemeden gelecek takımlar biraz kolay gibi ama hiçbir maç kolay değil. Ekateringburg ve Fenerbahçe daha önce finallerde oynamış takımlar. Heyecanlıyız. Daha önce buralarda Galatasaray ve Fenerbahçe’nin başarılarını izledik. Bizde ilk dört arasına girme mücadelesi vereceğiz.”

“Takımda basketbolu ön planda tutan oyuncuları tutuyoruz”

Kadronun geniş ve kuvvetli olması gerektiğini vurgulayan Kalaycıoğlu, takımda kafasında basketbolu ön planda olan oyuncuları tuttuklarını söyledi.

Başarılı transferler yaptıklarını dile getiren tecrübeli başantrenör, “Kim Mestdagh, Ann Wauters, Cansu Köksal’ı kadroya dahil ettik. Özellike Wauters değerli, büyük başarılar elde etmiş bir basketbolcu. Cansu’yu şutör noktasına getirmeye çalışacağız. Kim Mestdagh ise Avrupa’nın yükselen yıldızlarından, hem hücumda hem de savunmada önemli görevler üstlenecek. Quanitra Hollingsvorth önemli bir pozisyonda. Bahar Çağlar ve Olcay Çakır da ayrı özelliklere sahip. Bireysel olarak antrenmanlar yapan meyvesini topladığımız oyuncular hepsi. Kayla McBride çok çalışarak şutör olma başarısını elde etti. Aynı şekilde Courtney Vanderlsoot çok çalışıyor. Elin Eldebrink’in az ve öz top tutuşundan bu sezon daha fazla yararlanmak istiyoruz. Tuttuğu topu başarılı kullanabilen bir özelliği var. Özellikle savunmadaki başarısı bize önemli katkı sağlıyor. Hepsi aklında sadece basketbol olan ve çok çalışan oyuncular” sözlerini kullandı.

“Başarılarımız kadın basketbolundaki ivmeyi yükseltiyor”

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’ndan beklentilerin yüksek olduğunu da anımsatan Kalaycıoğlu, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin ismini en yukarılara taşımak için görevimizi layığı ile yerine getireceğiz” dedi.

’Geçtiğimiz sezon hedeflerimizi gerçekleştirdik, önümüzdeki sezona adapte olmak gerekiyor’ ifadelerini kullanan Zafer Kalaycıoğlu, şöyle konuştu:

“Başarılar iyi yönetilerek elde ediliyor. Yakın Doğu Üniversitesi’ni de iyi yönetilen kulüpler arasına katmak için çalışacağız. Bizim elde ettiğimiz başarılar kadın basketbolundaki ivmeyi yükseltiyor. Aynı zamanda sponsorları da harekete geçiriyor. Artık üniversite takımları artık ön plana çıkıyor ve bizim bu seneki başarımızdan sonra özel üniversitelerin buralarda olacağına inanıyorum”

“Milli Takıma dört oyuncu ile katkı veriyoruz”

Milli Takım’da yer alan Yakın Doğulu oyuncuların sorulması üzerinde de Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, şunları söyledi:

“Milli Takım’ın ilk beşinde dört oyuncu Yakın Doğu Üniversiteli olacak. Quanitra, Olcay, Bahar ve Cansu’nun bir arada oynaması avantaj ve bu avantaj Milli Takımada yarayacak. O kaburgada Işıl Aben ve Birsel Vardarlı ile takım kimyasını bozmadan dünya kupasında başarılı olacaklarına inanıyoruz.”

UĞUR GÜLBOY

