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Zagitova’dan büyüleyen performans

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) artistik patinaj kızlar kısa programda ilk günün yıldızı Alina Zagitova oldu.

Zagitovadan büyüleyen performans

13 Şubat 2017 15:29

Yenişehir’deki Buz Pateni Salonu’nda gerçekleşen kısa program yarışmalarında 21 kız sporcu piste çıktı. Sabah seansının ilk bölümünde buz pistine çıkan Rus sporcu Alina Zagitova, kusursuza yakın performansıyla ilk sırada yer aldı. 2016-2017 sezonunda yapılan Artistik Patinaj Grand Prix finallerinde altın madalya kazanan 14 yaşındaki Rus sporcu, jüriden 58.30 puan aldı.

Buz patenine çıkan ilk isim olan Ukraynalı Anastasia Gozhva, 50 puan barajını geçen iki sporcudan biri olurken, ufak bir denge kaybı yaşamasına rağmen 50.01 puanla ikinci sırada yer aldı.

EYOF 2017 Erzurum’da Türkiye’yi temsil eden Ekin Saygı, Chopin’den Nocture eşliğinde sergilediği performansıyla 30.61 puan alarak 16. sırada kendine yer buldu.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic’in kızı olan Katarina Kitarovic ise, Karl Jenkins’in Imagined Oceans’ı eşliğinde sergilediği performansla 36.58 puan alarak 11. sırada günü tamamladı.

(İHA)

Etiketler: Alina Zagitova, Ekin Saygı


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