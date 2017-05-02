Zahmeti çok, ekimi zor tütün toprakla buluşuyor

Üretimi en zahmetli tarımsal ürünlerden biri olan tütün için Saruhanlı’da üreticiler çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz şubat ve mart aylarında tohum atarak naylon seralar altında tütün fidesi yetiştiren üreticiler, büyüyen fideleri toplamaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle kadınlar tarafından toplanan fideler, akşam saatlerine kadar tarlada traktörlerin de yardımıyla toprakla buluşturuluyor. Çocukları gibi baktıkları ürünleri için yaklaşık 10 ay boyunca didinip emeklerini ekmeğe dönüştürmek için mücadele edecek olan tütün üreticilerinin tek beklentisi ise fiyatların yüksek olması. Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi'nde tütün fidesi toplayan kadınlar, tütünün çok zahmetli bir ürün olduğunu belirterek, kış aylarından itibaren tütün için çalıştıklarını, topladıkları fideleri tarlaya ekmeye başladıklarını ifade etti. Traktör yardımıyla tarlaya tütün fidesi eken kadınlar ise çocukluk yıllarından itibaren tütün ile uğraştıklarını, zahmetli olmasına rağmen geçim kaynakları olduğu için çalışmak zorunda olduklarını vurguladılar. Geçmişte elleriyle tütün ektiklerini şimdilerde ise makine yardımıyla yapıldığını aktaran kadınlar, tütünün yetiştirilmesinin zor olmasına rağmen emeklerinin karşılığını yeteri kadar alamadıklarını kaydettiler.

“Kadınlar 24 saatinin 20 saatini bu işe ayırıyor”

Tütün üreticisi ve aynı zamanda Tirkeş Mahalle Muhtarı Bilal Arslan, köyün geçim kaynağının tütün ve zeytin olduğunu söyledi. Tütün yetiştirme sürecini anlatan Arslan, “Tütün için ocak ayında sıraları yatırmaktayız. 3 ay boyunca bakımını sürdürdüğümüz tütün fideleri toplanıp, mart ayının sonu gibi ekimlerine başlanır. Nisan ve mayıs ayları tütün fidelerini tarlaya ekeriz. 15 gün de çapa yapılır. Daha sonra tütün kırımına başlanır. Ağustos’un 15’ine kadar hasadı kaldırırız. Bunları yapmak çok zor iştir. Kadınlar 24 saatinin 20 saatini bu işe ayırıyor. Sadece 4 saat dinlenirler. Zahmeti çok fazladır. Özellikle ekim zamanı çok zor olur. Genelde kadınlar yapar bu işleri. Erkekler de başında durur fakat çok fazla emeği yoktur. Köyümüzün yüzde 70’i şu anda tütün ekimini yapıyor. Daha önce köyün tamamı yapardı ancak biraz zeytinciliğe yönelince tütün ikinci plana düştü” dedi.

Daha önceden köyde daha çok kişinin tütünle uğraştığını ancak daha sonra devlet desteğinin kalkmasıyla tütüne ilginin azaldığını anlatan Arslan, “Eskiden arkamızda devlet vardı. Tütün güzel para yapardı. Şimdi devlet, çiftçiyi tüccarların eline bıraktı. Fiyatı tüccarlar kendileri belir, biz de istedikleri fiyattan vermek zorunda kalırız. Tütün 17 liraya gidiyor ama bu tütünü üretene kadar masrafı çok daha fazla” şeklinde konuştu.

Önder Aydın - Sadık Cangel