Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Ekim ayı zam şampiyonu yüzde 39,46 ile çarliston biber oldu. İkinci sırada, yüzde 38,91 salatalık olurken fiyatı en fazla artan üçüncü ürün yüzde 34,57 ile kadın kazağı oldu.

Fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması ise şöyle: "sivri biber yüzde 34,18, erkek kazağı yüzde 29,06, kadın botu yüzde 28,41, erkek ceketi yüzde 25,44, kadın kabanı yüzde 24,16, kabak yüzde 23,96, yünlü erkek kabanı yüzde 21,67, domates yüzde 21,09, çocuk botu yüzde 20,49, kadın gömleği yüzde 16,52, erkek takım elbise yüzde 14,49, patlıcan yüzde 13,11, çocuk pantolonu yüzde 12,90, çocuk ayakkabısı yüzde 10,25, erkek gömleği yüzde 9,92, LPG dolum ücreti yüzde 6,34 ve mazot yüzde 5,31"

Fiyatı en fazla limonun düştü

Ekim ayında fiyatı en fazla düşenler sıralamasında, yüzde 32,52 ile limon ilk sırayı alırken, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 26,85 ile ikinci, yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 16,68 ile üçüncü oldu.

Fiyatı en fazla düşe ürünler de şöyle sıralandı: "elma yüzde 15,08, muz yüzde 10,82, doğal gaz yüzde 8,38, Set üstü ocak yüzde 5,29, Kuru üzüm yüzde 4,94, Marul yüzde 4,16, kuru kayısı yüzde 4,03, ampul yüzde 3,27, telefon onarımı yüzde 2,99, bilgisayar yüzde 2,96, viski yüzde 1,90, tavuk eti yüzde 1,89, yumurta yüzde 1,86, badem içi yüzde 1,62, araba kiralama ücreti yüzde 1,27, altın mücevher yüzde 0,76, şarap yüzde 0,74"

