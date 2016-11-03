Diğer
Kategoriler

Zam şampiyonu Ekim'de çarliston biber oldu

Ekim ayında zam şampiyonu çarliston biber olurken, fiyatı en fazla düşen ürün limon oldu.

Zam şampiyonu Ekimde çarliston biber oldu

03 Kasım 2016 10:52

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Ekim ayı zam şampiyonu yüzde 39,46 ile çarliston biber oldu. İkinci sırada, yüzde 38,91 salatalık olurken fiyatı en fazla artan üçüncü ürün yüzde 34,57 ile kadın kazağı oldu.

Fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması ise şöyle: "sivri biber yüzde 34,18, erkek kazağı yüzde 29,06, kadın botu yüzde 28,41, erkek ceketi yüzde 25,44, kadın kabanı yüzde 24,16, kabak yüzde 23,96, yünlü erkek kabanı yüzde 21,67, domates yüzde 21,09, çocuk botu yüzde 20,49, kadın gömleği yüzde 16,52, erkek takım elbise yüzde 14,49, patlıcan yüzde 13,11, çocuk pantolonu yüzde 12,90, çocuk ayakkabısı yüzde 10,25, erkek gömleği yüzde 9,92, LPG dolum ücreti yüzde 6,34 ve mazot yüzde 5,31"

Fiyatı en fazla limonun düştü

Ekim ayında fiyatı en fazla düşenler sıralamasında, yüzde 32,52 ile limon ilk sırayı alırken, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 26,85 ile ikinci, yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 16,68 ile üçüncü oldu.

Fiyatı en fazla düşe ürünler de şöyle sıralandı: "elma yüzde 15,08, muz yüzde 10,82, doğal gaz yüzde 8,38, Set üstü ocak yüzde 5,29, Kuru üzüm yüzde 4,94, Marul yüzde 4,16, kuru kayısı yüzde 4,03, ampul yüzde 3,27, telefon onarımı yüzde 2,99, bilgisayar yüzde 2,96, viski yüzde 1,90, tavuk eti yüzde 1,89, yumurta yüzde 1,86, badem içi yüzde 1,62, araba kiralama ücreti yüzde 1,27, altın mücevher yüzde 0,76, şarap yüzde 0,74"
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!