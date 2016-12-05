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Zam şampiyonu Kasım'da sayısal loto

TÜFE verilerine göre Kasım ayında zam şampiyonu sayısal loto, fiyatı en fazla düşen ürün ise karnabahar oldu.

Zam şampiyonu Kasımda sayısal loto

05 Aralık 2016 10:37

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Kasım ayı 'Tüketici Fiyat Endeksi Verileri'ni açıkladı. Buna göre; Kasım ayının zam şampiyonu yüzde 50,00 ile sayısal loto (şans oyunları masrafları) oldu. İkinci sırada yüzde 20,69 ile yünlü erkek kabanı olurken, kadın çizmesi yüzde 14,27 ile üçüncü oldu.

Fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması da; “Kadın kabanı yüzde 14,04, umreye gidiş ücreti yüzde 12,45, çocuk botu yüzde 9,06, çocuk kazağı yüzde 8,82, tavuk eti yüzde 6,85, patates yüzde 6,72, kadın gömleği yüzde 5,28, saç bakım ürünleri yüzde 4,99, kömür ücreti yüzde 4,93, sabun yüzde 4,33, lpg dolum ücreti yüzde 4,26, altın mücevher yüzde 4,22, yumurta yüzde 4,13, erkek pantolonu yüzde 4,09, kadın spor ayakkabısı yüzde 3,71, kadın ceketi yüzde 3,55, tüp gaz yüzde 3,34” şeklinde gerçekleşti.

Fiyatı en fazla düşen ürünler de ise ilk sırayı yüzde 29,33 ile karnabahar alırken, limon yüzde 24,72 ile ikinci, salatalık ise yüzde 23,38 ile üçüncü oldu.

Fiyatı en fazla düşen ürünler sıralaması ise “Portakal yüzde 20,88, ıspanak yüzde 16,69, domates yüzde 15,85, kivi yüzde 15,56, kabak yüzde 12,75, pırasa yüzde 11,64, muz yüzde 9,39, mandalina yüzde 7,92, fırınlı ocaklar yüzde 7,54, elektrikli saç bakım aletleri yüzde 7,41, havuç yüzde 6,32, şehirler arası otobüs ücreti yüzde 4,46, fındık içi yüzde 3,37, yeşil soğan yüzde 3,34, zeytinyağı yüzde 1,06, set üstü ocak yüzde 0,84, beyaz peynir yüzde 0,80” şeklinde gerçekleşti. 

Etiketler: tüfe, zam şampiyonu


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