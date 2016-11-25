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Zaman gazetesinin eski Genel Müdürü Recep Uzunallı’ya gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ üyelerinin ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturmada, aralarında kapatılan Zaman gazetesinin eski Genel Müdürü Recep Uzunallı ve iş adamlarının da bulunduğu 9 kişi hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı verildi.

Zaman gazetesinin eski Genel Müdürü Recep Uzunallıya gözaltı kararı

25 Kasım 2016 11:59

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında daha önce gözaltına alınan örgütün bir dönem ABD’nin Colorado imamlığını yapan H.P.’nin ifadesi doğrultusunda aralarında işadamlarının da bulunduğu bazı isimlerin FETÖ bağlantısı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Soruşturma savcılığı bu kapsamda, kapatılan Zaman gazetesinin eski Genel Müdürü Recep Uzunallı, TUSKON'da soruşturmasında daha önce tutuklanan Ömer Faruk Kavurmacı'nın akrabası olduğu belirtilen İsmail Kavurmacı ve iş adamlarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı çıkardı.

Emniyet güçleri savcılığın talimatı üzerine şüphelilerden 3 kişiyi gözaltına adlı. Şüphelilerden 3’ü emniyete götürülürken aralarında Recep Uzunallı'nın da bulunduğu diğer 6 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. 

Başak Akbulut

Etiketler: Recep Uzunallı, Zaman gazetesi


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