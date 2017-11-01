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Zaman ve Bugün yazarı Nuh Gönültaş gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı Gazeteci ve Yazarlar Vakfı’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün yayın organı Bugün ve Zaman gazeteleri yazarı Nuh Gönültaş gözaltına alındığı öğrenildi.

Zaman ve Bugün yazarı Nuh Gönültaş gözaltına alındı

01 Kasım 2017 19:59

İstanbul merkezli 16 ilde devam eden operasyonlarda şu ana kadar aranan 112 kişiden 45’i yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in onursal başkanı olduğu GYV’ye yönelik 112 kişi için bu sabah İstanbul merkezli 16 ilde yakalama kararı çıkarılmıştı. Soruşturmada şu ana kadar 45 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda firari 67 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedilirken, Zaman ve Bugün yazarı Nuh Gönültaş’ın, İstanbul’da gizlendiği evde gözaltına alındığı öğrenildi. 

Firari durumda olanların yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında yazar Mehmet Gündem, gazeteci Behram Kılıç gibi isimlerinde bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve aralarında kapatılan Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın da bulunduğu 67 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

Sadık Kahraman
 

 

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