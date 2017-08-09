'Zamanı geçirilen kızamık aşısı felce neden olabiliyor'

Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Alper Özkılıç çocuklarda aşının önemi ve SSPE hastalığı ile ilgili bilgi verdi. Özkılıç, “SSPE hastalığına, kızamık virüsünün beyin omurilik sıvısına karışmasıyla beyne yerleşen virüs neden oluyor. Aşılanmamış, aşılandığı halde yeterli bağışıklık düzeyine ulaşmamış veya aşılanmadan önce kızamık geçiren çocuklarda ortaya çıkan ve ağır seyreden bir hastalıktır. Çocuklarda geçirilen kızamığın ağır ya da hafif olması SSPE oluşumu riskini etkilemez. Hatta döküntü olmadan (gizli) geçirilmiş kızamıklardan sonra da çocuklar SSPE olabilir. Kızamıkların yüzde 20’ye varan bir oranı döküntü olmadan seyretmekte ve tanı almamaktadır” dedi.

“Kızamık hastalığına bağlı gelişen SSPE, kızamık aşısının yaygın olarak yapılması ile ortadan kalkması beklenen bir hastalıktır” diyen Özkılıç, “SSPE özellikle çocuklarda, nadir de olsa yetişkinlerde görülebilen bir hastalıktır. Ülkemizde daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesinde rastlanan bu hastalık, erkek çocuklarında kız çocuklarına nazaran daha sık rastlanmaktadır. Genellikle kırsal bölgelerdeki erkeklerde, virüs hastalığın bitiminden sonraki 10 yıl içinde tekrar aktif hale geliyor ve beyinde büyük tahribata yol açıyor” diye konuştu.

SSPE hastalığının nedenleri

Özkılıç SSPE hastalığıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:”SSPE’nin nedeni tam olarak bilinemezken başlıca nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

1987-1998 yılları kızamık aşısının 12. Ve 15. Aylarında yapılan aşının 9. Aya çekilmesinden dolayı, bu yıllar arasında kızamık vakalarının çok olduğu görülmüştür. Bazı uzman hekimlerin uyarısına rağmen 2. Doza geçilmemiştir. Kısaca bu dönemlerde tek doz aşı yapılmasından dolayı SSPE hastalığı artmıştır.

Aşıların bayat olmasından

Aşıların yanlış vurulmasından

Anne antikorlarının 9.aya kadar korumaması ve bu sürede kızamık geçirmesi ya da tam tersi anne antikorlarının yüksek olması aşı yapıldığında anne antikorlarının güçlü gelmesi

Aşı 9. ayda yapılırsa yüzde 85 koruyucu özelliğe sahip buda yüzde 15 SSPE hastalığı ihtimali demektir”.

SSPE hastalığının belirtileri

Normal gelişimi olan bir çocukta birkaç hafta veya birkaç ay içinde gelişen; yürümede bozulma, unutkanlık, konuşmada bozulma, davranış değişikliği, başın öne doğru düşmesi ya da vücutta gevşeme, silkinme şeklinde çok kısa süreli nöbetler en tanımlayıcı belirtilerdir. SSPE hastalığı ilerleyici bir hastalıktır. Ancak bazı hastalarda (yaklaşık 10 hastadan birinde) ilerlemenin olmaması, hastalıkta duraklama hatta kendiliğinden iyileşmenin görülmesi mümkündür.

Başlangıç bulguları hafıza kaybı, irritabilite (uyarılara yanıt vermeden görülen bozukluklar), nöbetler, istemsiz kas hareketleri veya davranış değişiklikleridir



SSPE hastalığının ilerlemesi 4 aşamada meydana geliyor;

Birinci Dönem: Unutkanlık, sinirlilik

İkinci Dönem: Sıçramalar başlıyor. Tek başına yemek yiyemiyor.

Üçüncü Dönem: Hasta yatağa bağımlı hale geliyor. Burundan sıvıyla besleniyor.

Dördüncü Dönem: Komaya giriyor. Yıllarca sürebilecek koma ölümle sonuçlanıyor".

Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Alper Özkılıç son olarak, “Tıbben kesin tedavisi olmayan bu hastalığın, sadece virüsün yayılmasını geciktiren ilaçlarla seyri yavaşlatılabilir. Hastalık en erken 6 hafta içinde ölüme neden olur. Hastaların çoğu 10-12 ayda ölüyor” dedi.