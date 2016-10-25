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Zamanın Sarkacındaki Adam Burhan Uygur, İKÜSAG’da

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi, 2016-2017 Sanat Sezonunun ikinci sergisinde, usta sanatçı Burhan Uygur’u ağırlıyor.

Zamanın Sarkacındaki Adam Burhan Uygur, İKÜSAGda

25 Ekim 2016 16:08

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2016-2017 sanat sezonunun ikinci sergisinde, usta sanatçı Burhan Uygur’u ağırlıyor. 2 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 15.00’da İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy yerleşkesinde gerçekleştirilecek açılış kokteyli ile sanatseverlerle buluşacak olan “Zamanın Sarkacındaki Adam” adlı resim sergisi, 23 Kasım’a kadar açık kalacak.

Yaklaşık 20 eserin yer alacağı “Zamanın Sarkacındaki Adam” adlı serginin açılışında, 1992 yılında aramızdan ayrılan Ressam Burhan Uygur’un oğlu Tuna Uygur’da hazır bulunacak.

Şimdiki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan, dönemin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi Eyüpoğlu Atölyesi'nde daha öğrencilik yıllarında tasarım gücü ile hocası Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun dikkatini çeken Burhan Uygur’un yapıtlarında, konu ve üslup birbirini tamamlayan iki öğe niteliği taşıyor. Türk resminde beyaz rengi olabildiğince vurgu ve tonda kullanan ender sanatçılardan biri olma özelliğine sahip sanatçı Klee, Bonnard ve Ensor gibi isimlerden etkilendi, ancak bu etkileri kendi sanatçı kimliğinde özümsemeyi ve özgün bir üslup yakalamayı başardı.

1950’lerde soyut resimdeki gelişmelerle, Türk resminde figüratif eğitimler ivme kaybetmiş olsa da Burhan Uygur’un da aktif bir sanatçı kimlik olarak sanat ortamında kendini gösterdiği 1960’larda yeniden figüratif resme yönelme süreci başladı.

70’li yılları 80’li yıllara bağlayan süreç içinde birçok değerli esere imza atan Uygur, bunları pek çok ödülle taçlandırdı. Bunlardan bazıları 1976 İstanbul Festivali kapsamında Arkeoloji Müzesi’nin düzenlediği yarışma sonucu, İstanbul Resim Heykel Müzesi’nin açık hava sergisinde bir ödül ve mansiyon, 1978’de Sedat Simavi Vakfı Güzel Sanatlar Dalı Ödülü, 1983 Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Derneği Mansiyon Ödülü.
 

Etiketler: burhan uygur, İKÜSAG, İstanbul Kültür Üniversitesi, resim sergisi, Sanat


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