Suriye rejim güçlerince yapıldığı değerlendirilen hava operasyonunda 3 asker şehit düştü, biri ağır 10 asker yaralandı. Akşam saatlerinde de ikinci bir saldırı oldu. DAEŞ’li teröristlerce atılan bir havan mermisi, zırhlı aracın yanına düştü. Bu saldırıda hafif yaralanan 7 asker Kilis’e getirilerek tedavi altına alındı.

Bölgede bir terör koridorunun kurulmasının önlenmesi için Özgür Suriye Ordusu tarafından yapılan ve TSK’nın da katkı verdiği Fırat Kalkanı operasyonunda dün ilk kez Türk askeri ile Esad güçleri karşı karşıya geldi. Genelkurmay Başkanlığı, olaya ilişkin; “Yürütülen operasyonlar kapsamında, 24 Kasım 2016 saat 03.30 sularında, Suriye rejim güçlerince gerçekleştirildiği değerlendirilen hava saldırısında, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 10 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personel tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle bölgeden tahliye edilmiştir” açıklamasını yaptı.

ZİRVEDE ALARM

Rejimin Türk askerini hedef alan saldırısı Ankara’yı da alarma geçirdi. TSK’nın saldırıyı rejim güçlerinin yaptığını açıklamasından sonra Başbakan Binali Yıldırım, Millî Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’dan bilgi aldı.

Söz konusu saldırının FETÖ’cü pilotların geçen yıl Rus uçağını düşürdüğü tarihe denk gelmesi kafaları karıştırdı. Üst düzey bir Dışişleri yetkilisi Türkiye’nin bu bölgedeki operasyonlarını; “Bu alana siz girmeyin. Şu alanda biz varız şeklinde” mesajıyla ABD ve Rusya’ya bildirerek gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Bu açıklama da Türk askerine yönelik bu saldırının yanlışlıkla olmadığı bilgisini ortaya koyuyor.

BBC ‘DAEŞ’ DEDİ

Suriye, saldırıyı henüz üstlenmezken, Türkiye’ye yönelik iki kez “Türkiye uçaklarını düşürürüz” tehdidinde bulunmuştu. İngliz BBC kanalı ise saldırının DAEŞ’li bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Esad rejiminin gerçekleştirdiği düşünülen bu saldırı, akıllara “Türkiye’nin Menbiç Operasyonu mu hedef” sorusunu getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda biz El-Bab’a dayandık. Yetmez oradan da Menbiç’e doğru gideceğiz. Menbiç’te PYD var YPG var” diye konuşmuştu.

Arkasında kim var?

Suriye’de Mehmetçiğe yapılan saldırı akıllara birçok soru işareti getirdi. İşte o muhtemel senaryolar.

1- Rusya’nın çıkarına ters

Akıllara ilk gelen Esad güçlerinin bu saldırıyı Rusya’nın bilgisi olmaksızın yapamayacağı. Söz konusu hava saldırısının Kuveyris Hava Üssü’nden yapıldığı ileri sürülmüştü. Bu üs 2 sene DAEŞ kuşatması altında kalmıştı. Kasım 2015 tarihinde Rusya’nın desteği ile Esad rejim güçleri tarafından DAEŞ’in kuşatması kırılmıştı. Rusya destekli bu adımdan sonra Rus savaş uçaklarının da Kuveyris Hava üssünü kullanacağı iddiası gündeme gelmişti. Ancak Rus uçakları Suriye’nin kuzeybatısındaki Lazkiye’de bulunan Bassel El-Esed Hava (Himeymim) Üssü’nü kullanıyordu. Bu üs, 2 bin Rus personelin yanı sıra 32 uçak, 16 helikopter, 9 tank, 2 karadan havaya fırlatılan füze savunma sistemi Rusya’nın Suriye’deki askerî varlığının en önemli unsurunu oluşturuyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından normalleşme yolunda hızlı adımların atıldığı Ankara-Moskova hattındaki ilişkileri her iki tarafın da yeniden germek istemediği bilinen bir gerçek olarak yer alıyor. Türk askerinin hedef alındığı bu saldırının ise Rusya’nın kesinlikle bölgedeki çıkarlarına hizmet etmeyeceği yorumları yapılıyor.

2- ‘İLERLEMEYİN’ MESAJI MI?

Bir başka soru ise bölgede bir Kürt koridoru kurmak isteyen ve Kürt petrolü ile İsrail petrolünü bu koridordan Türkiye’ye bağımlı olmaksızın dünya pazarlarına çıkarmak isteyen Amerika yönetimine ilişkin. ABD yönetimi, Ankara’nın ısrarlı bir şekilde “Menbiç’te PYD-YPG gücü kalmasın” talebine ayak diretiyordu. Dün Türk askerine gerçekleştirilen bu saldırı ile Türkiye’ye “daha fazla ilerleme” mesajının da verilmiş olabileceği akıllara geldi.

3- YANLIŞLIK MI YAPILDI?

Konuşulan senaryolar içinde en düşük ihtimali bulunan senaryo ise rejim güçlerinin gerçekten yanlışlıkla Türk askerini hedef aldığı senaryosu oldu. Bölgedeki yerlerin hakimiyetinin her an değiştiği ve sahadaki son durumun ne olduğunu bilmeden rejim güçlerinin bu saldırıyı yapmış olabileceği de seçeneklerden biri olarak sıralandı.

Bir hafta önce baba olmuştu

Suriye’de şehit düşen 3 askerin Eskişehir, Samsun ve Ankara’daki baba evlerine ateş düştü. Eskişehirli Şehit Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan’ın bir hafta önce bebeğinin olduğu öğrenildi. Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat’ın acı haberi ise Samsun’un Alaçam ilçesinde oturan babasının evine ulaştı. Şehit Üsteğmen Zafer Er’in Ankara Sincan’daki babaevine Türk bayrağı asıldı. Yakınları, şehidin babası Mustafa ve annesi Hatice Er’i bu acılı gününde yalnız bırakmadı. Üsteğmen Er’in bekâr olduğu öğrenildi.

Buket Güven / Türkiye Gazetesi

