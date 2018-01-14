Zamlı maaşlar hesapta

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile 2 milyon memur emeklisi ve 3 milyon memurun beklediği zaman geldi. Ocak zamları, yarından itibaren hesaplara yatıyor. Yarın memurlar maaşlarını alırken emekliler, ayın 29'una kadar yeni maaşlarına kavuşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. 2017'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5.69 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 5.69 oldu. Bu ayın 3'ünde zam oranlarını öğrenen emekliler, önümüzdeki haftadan itibaren de buna göre hesaplanan yeni maaşlarını almaya başlayacak..

E-DEVLET'E YÜKLENDİ

Emekliler, maaş ödeme günlerinde zamlı paralarına kavuşacak. Memur emeklileri ise bu ayın içinde açıklanacak takvime göre zam farklarını hesaplarında görecek. Memurlar ise yarından itibaren yeni maaşlarını hesaplarından çekebilecek. Öte yandan emeklilerin zamlı maaş miktarları ve ek ödeme rakamları e-devlet sistemine yüklendi. SGK hesaplamaları yaparak emeklilerin yeni maaşlarını böyşlece kendilerine duyurmuş oldu. E-devlet sistemine giren emekliler "Emekli aylık bilgisi" bölümünden bu ay alacakları yeni maaşlarını görebilecek. Memurlar da Maliye Bakanlığı'nın sitesinden bilgilerini girerek yeni maaşlarını öğrenebiliyor..

EK ÖDEMELER ARTTI

Tüm emeklilerin maaşlarına her ay ek ödeme (vergi iadesi) ilave ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyor. Bu ay maaşlar arttığı için emeklilerin aldığı ek ödeme de yükseldi. Aralık ayında çıplak maaşı 2000 lira olan bir emekli 80 lira da ek ödeme alıyordu. Yeni zamla birlikte bu emeklinin çıplak maaşı 2.113,80 liraya ek ödemesi de 84,55 liraya yükseldi. Bu emeklimizin bankaya yatan 2.080 lira maaşı da 2.198,35 liraya çıktı..

Kaynak: Takvim gazetesi