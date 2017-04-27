Diğer
Kategoriler

Zanlıların dehşete düşüren gasp anı güvenlik kamerasında

İstanbul polisi yaptığı operasyonla gasp çetesini çökertti. Zanlıların bir adamı yere yatırarak acımasızca yaptıkları gasp anı ise kameralara yansıdı.

Zanlıların dehşete düşüren gasp anı güvenlik kamerasında

27 Nisan 2017 12:31
Zanlıların dehşete düşüren gasp anı güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonla gasp çetesini çökertti. Şüphelilerin çok sayıda gasp olayına karıştığı öğrenilirken, güvenlik kameralarına yansıyan gasp anları ise kanları dondurdu. Yüzleri maskeli gaspçılar, bir vatandaşı kovalıyor. Şahıs kaçarken gaspçılar şahsı yere yatırıp paraları almaya çalışıyor.Bu sırada paralar yere saçılıyor. Gaspçılar para almaya çalışırken, bu sırada başka bir vatandaş gaspçıları kovalıyor. Gaspçılar kaçarak olay yerinden uzaklaşıyor.
 

Etiketler: gasp, İstanbul polisi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!