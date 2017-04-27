Zanlıların dehşete düşüren gasp anı güvenlik kamerasında

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonla gasp çetesini çökertti. Şüphelilerin çok sayıda gasp olayına karıştığı öğrenilirken, güvenlik kameralarına yansıyan gasp anları ise kanları dondurdu. Yüzleri maskeli gaspçılar, bir vatandaşı kovalıyor. Şahıs kaçarken gaspçılar şahsı yere yatırıp paraları almaya çalışıyor.Bu sırada paralar yere saçılıyor. Gaspçılar para almaya çalışırken, bu sırada başka bir vatandaş gaspçıları kovalıyor. Gaspçılar kaçarak olay yerinden uzaklaşıyor.

