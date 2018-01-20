Zanlının eşi öldürülen iş adamıyla yasak aşk yaşadığını itiraf etti

Bodrum’da en yakın arkadaşı tarafından kafasına tek el kurşun sıkılarak öldürülen iş adamı Ali Özdemir cinayetinde Mustafa Ö. ve kayınpederi Arif S. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Mustafa Ö.’nün eşi Tuğba Ö., baldızı Kübra S., kayınvalidesi Fatma S., hizmetçileri ve Rus avukat ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlü iş adamı 46 yaşındaki Ali Özdemir’in 6 Ocak’ta kaybolmasından 9 gün sonra, en yakın arkadaşı 40 yaşındaki Mustafa Ö., Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, Özdemir’i öldürdüğünü ve kayınbabası Arif S. ile birlikte Göktepe mevkiinde bulunan ormanlık alana attıklarını itiraf etmişti.

Merdivenden konuşmaları dinlemiş

Cinayet zanlısının ifadesinde yakın arkadaşı Ali Özdemir ile birlikte o gece sabaha kadar eğlendiklerini, gittikleri partiden birlikte ayrıldıklarını ve çorba içtikten sonra kendi evine geçtiklerini anlattığı öğrenildi. Cinayeti işlediğini de itiraf eden zanlı Mustafa Ö. "Sabaha kadar eğlendik, daha sonra eve geçtik. Ben eşimle ilişkide olduğunu öğrendim. Yatmaya gidiyorum diyerek evin üst katına çıktım. Merdivenlere oturarak konuşmalarını dinledim. Ali'nin eşime, 'Ne zaman boşanıyorsun, artık kavuşalım' dediğini duydum. Sabah eşim evden çıktıktan sonra yanına gittim konuşmak için ama bana küfür etti. Kavga etmeye başladık. Bir anda boğuştuk ve Ali'nin silahını çekmeceden aldım korkutmak için o anda olanlar oldu. Yanlışlıkla vurdum" ifadesini kullandı.

Battaniyeye sarıp ormana attılar

Ali Özdemir'in başına silahla ateş ettikten sonra Özdemir'in cesedinin ormanlık alana kayınpederi Arif S. ile birlikte battaniyeye sarıp götürdüklerini itiraf etmesinin ardından kayınpederi Arif S.'de gözaltına alındı. Arif S. ise “Ben Mumcular bölgesindeydim Mustafa beni aradı musluklarının patladığını söyledi. Evlerine gittiğimde Ali Özdemir koltukta kanlar içerisinde yatıyordu. Bir battaniyeye sararak ormanlık alana taşıdık" ifadesini verdi.

Kahvaltıya gitmemiş evi temizlemiş

Mustafa Ö. o gece baldızı Kübra S.’nin de evde olduğunu beyan ederek, “Ablana bir sürprizim var. Sen sabah onu kahvaltıya götür bende oraya geleceğim” dediği ve daha sonra cinayeti işlediği için kahvaltıya gitmeyerek evi temizlediğini de itiraf etti. Kübra S. ise eniştesi Mustafa Ö.'nün ablasına sürpriz yapacağını o yüzden erkenden ablası Tuğba Ö. ile kahvaltıya gittiğini söyledi.

İlişkisini itiraf etti

Cinayete sebep olan Tuğba Ö. ise sorgusunda uzun bir süredir Ali Özdemir ile ilişkisi olduğunu itiraf etti. Ali Özdemir ile bir dönem ayrı kaldıklarını daha sonra ise tekrar ilişkiye başladıklarını, Mustafa’dan ayrılıp Ali ile evleneceğini de anlattı.

“Başım Belada” şarkısını ömür boyu dinle

Mustafa Ö.'nün, o gece eğlenmeye gittikleri mekanda eşi Tuğba Ö.’ye “Sana Ahmet Kaya’nın ‘Başım Belada’ şarkısını armağan ediyorum. Bu şarkıyı ömür boyu dinle ve beni hatırla” dediği ortaya çıktı. Tuğba Ö. ifadesinde “Gece eğleniyorduk Ahmet Kaya’dan ‘Başım Belada’ şarkısını çaldırarak gözlerimin içine baktı ve bu şarkıyı ömür boyu dinle ve beni hatırla” dediğini ifadelerine ekledi.

3 bin güvenlik kamerası izlendi

Ali Özdemir’in kaybolmasının ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri aramaya başladı. Detaylı bir araştırma yaptıktan sonra Mustafa Ö. ve eşi Tuğba Ö.’yü teknik takibe aldıkları da öğrenildi. Mustafa Ö.’nün cinayet itirafından önce intihara teşebbüs etmesinin ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek Mustafa Ö.’nün evinde aramalar yaptı. Bazı detaylara ulaşan ekip Ali Özdemir’in telefonundan sinyal alınca telefonun sinyalinin geldiği yerlerde araştırma yapmaya başladı. 4 gün boyunca Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan ve Göltürkbükü mahallelerinden Ali Özdemir’in telefon sinyallerine ulaşıldı. Sinyallerin geldiği yerlerde 3 bine yakın MOBESE ve güvenlik kamerası inceleyen ekipler o saatlerde Mustafa Ö.’nün görüldüğünü tespit etti. Aynı gün içerisinde ise Mustafa Ö. Bodrum Adliyesine giderek Cumhuriyet Başsavcısına teslim oldu. Mustafa Ö., Ali Özdemir’i öldürdüğünü itiraf etti.

Polis ekipleri tarafından alınan Mustafa Ö. önce ekipleri en yakın arkadaşı Ali Özdemir’i attığı yeri gösterdi. Daha sonra ise Bitez Limanına giderek akvaryum koyu yolunda telefonları denize attığı bölgeyi tarif etti. Zanlının ifadesi üzerine Bitez sahiline gelen dalgıç polisler deniz dibinde arama yaptı. Aramalar sonucunda denizden 2 cep telefonu çıktı. Cinayet silahının ise bulunamadığı öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılan cinayet zanlısı Mustafa Ö. “Kasten adam öldürmek suçundan" tutuklanırken Kayınpederi Arif S. ise suça yardım etmek ve delilleri karartmaktan tutuklandı.