Zap Suyu taştı, çoban ve keçiler mahsur kaldı

Kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini sürdüren yağışlarla birlikte Zap Suyu'nun debisi de yükseldi. Hakkari - Van ve Şırnak - Çukurca karayoluna yer yer dağlarda kopan kayalar düşerken, yetkililer ise sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundu.

Kent merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Hakkari - Çukurca karayolu üzerindeki Üzümcü köyünde Zap Suyu’nun yükselmesi sonucu asma köprülerin sular altında kaldığı belirtildi. Suyun karşı tarafında bulunan küçükbaş hayvan sürüsü ve başındaki çobanın ise köye gelemediği ve suyun seviyesinin düşmesini bekledikleri belirtildi.

Debisi yükselen Zap Suyu’nun tam ortasında kalan asma köprü ve köprünün üzerinde bulunan keçilerin başka yollardan köye ulaştıracakları belirtildi.

Feyzullah Taş