Şehirden 30 kilometre uzaklıkta bulunan, Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Üzümcü köyü Derav Mahallesi’nde köprü olmadığı için halk yıllardır Zap Suyunu teleferikle aşmak zorunda kalıyordu. Yıllar sonra Zap Suyunun karşı tarafında bulunan 20 aile için İl Özel İdaresi tarafından asma köprü yapıldı. Bir süre önce yaptırılan asma köprüden, ilk defa bir düğün alayı geçti.

Yıllardır Zap Suyu üzerinde kurulan teleferikle ilkel yöntemlerle ulaşımlarını sağlayan Derav Mahallesi sakinleri, son günlerde ise asma köprü yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Asma köprü sayesinde Zap Suyunun diğer yakasına rahatlıkla geçmenin heyecanını yaşayan mahalle sakinleri, mahallelerinde ilk defa bir gelinin asma köprüden geçtiğine şahit olduklarını söyledi.

Asma köprüden gelin geçti

Şirin Çiftçi ve Fahamettin Er çifti için Hakkari’deki bir tesiste iki gün iki gece süren görkemli bir düğün töreni yapıldı. Hakkari’den yüzlerce araçlık konvoy, gelini almak için Üzümcü Köyü Derav Mahallesi’ne hareket etti. Burada çekilen halayların ardından beyaz gelinlikli Şirin Çiftçi, halaylar eşliğinde Zap Suyu üzerinde kurulan asma köprüden geçirilerek karşıya getirildi. Düğün töreninin yapıldığı tesise getirilen gelin Şirin Çiftçi ve damat Fahmettin Er, burada davetliler tarafından karşılandı.

Düğün sağdıcı Posta Gazetesi sahibi Rahmi Er, ilk defa asma köprüden gelin geçişinin kendilerine kısmet olduğunu ifade ederek, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayarak Hakkari ve çevre illerden gelen tüm davetlilere teşekkür etti.

Derav Mahallesi sakinleri ise, yılladır ulaşımlarını teleferikle sağladıklarını belirterek, kendilerine asma köprü yaparak bu sıkıntıdan kurtaran valiliğe teşekkür etti.

Feyzullah Taş