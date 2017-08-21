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Zap ve Kulp’ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından Zap bölgesine yapılan hava harekatında 3, Diyarbakır Kulp’ta ise silahlı insansız hava aracı ile 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Zap ve Kulpta 4 terörist etkisiz hale getirildi

21 Ağustos 2017 18:26

21 Ağustos 2017 tarihinde öğle saatlerinde, Irak Kuzeyi Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Harekatta 2 havan mevzii imha edildi, 3 bölücü terör örgütü mensubu terörist de etkisiz hale getirildi.

21 Ağustos 2017 tarihinde, Diyarbakır Kulp’ta yapılan hava destekli operasyon kapsamında birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik silahlı İHA ile yapılan hava harekatı sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrasında bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında; 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet dolu şarjör, 4 adet el bombası ele geçirildi. 

Derya Yetim
 

Etiketler: tsk, zap


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