Tekirdağ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çeşitli doğal nedenlerle zarar gören üreticilere borç ertelemesi yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “09 Eylül tarihli 2016/9147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2016 tarihinden 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye sınırları içerisinde meydana gelen yangın, aşırı sıcak zararı, samyeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel-su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine göre kayıtlı olup, üretim faaliyetlerine devam eden gerçek veya tüzel kişilerin 24/04/1969 tarihli 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu Kapsamında olup Bakanlığın görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (diğer kamu, kurum ve kuruluşları hariç) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesi yapılacaktır.”

Halil Dağ