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Zarar gören üreticiye 850 milyon TL ödeme

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), doğal afetlerden ve risklerden bitkisel ürünleri ve hayvanları zarar gören üreticilere 850 milyon TL civarında hasar ödemesi yapılacağını duyurdu.

Zarar gören üreticiye 850 milyon TL ödeme

29 Eylül 2016 17:31

2016 yılında ülke genelinde tarım sigortası yaptıran üreticilerden 550 milyon TL prim toplandığı bildirilen açıklamada, çeşitli doğal afetlerden ve risklerden ötürü bitkisel ürünleri ve hayvanları zarar gören üreticilere 850 milyon TL civarında hasar ödemesi yapılacağı kaydedildi. Üreticilere şimdiye kadar 320 milyon TL ödendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, ilerleyen günlerde 530 milyon TL daha hasar ödemesi yapılacağı bildirildi.

Yılın ilk 9 ayının sonuçları değerlendirildiğinde, ülke genelinde tüm tarım sigortası branşlarında 1.4 milyon adede yakın poliçenin düzenlendiği, 19 milyar TL’nin üzerinde tarımsal varlığın, 20 milyon dekar alanın ve geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 50’ye varan oranda artış ile 1.2 milyon adet büyükbaş-küçükbaş hayvanın sigortalandığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Yıl boyunca üreticilerimizden tüm tarım sigortası branşlarında 320 bin adede yakın hasar ihbarı alınmıştır. Hasar ihbar nedenleri, bitkisel ürün sigortalarında don, dolu ve fırtına, hayvan hayat sigortalarında zorunlu kesim ve ölüm olarak öne çıkmıştır. En yaygın ürün hasarı olan iller sırasıyla Giresun, Manisa, Malatya, Ordu, Isparta ve Mersin, en fazla hasar ödemesi yapılacak ürünler; fındık, üzüm, kayısı, buğday ve elma olarak başı çekmiştir."

Etiketler: patates


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