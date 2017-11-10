Zatürre nedir neden olur nasıl geçer? Bitkisel tedavi yöntemleri

Akciğerlerin iltihaplanmasına zatürre denir. Zatürrenin diğer adı pnömonidir. Bakteriler, mantar, virüs veya parazitler zatürre hastalığına neden olur. Zatürre genellikle grip, nezle, bronşit gibi üst solunum yollarının tedavi edilmemesi, ilerlemesi sonucu meydana gelir ve bulaşıcı bir hastalıktır. 65 yaşından büyük olanlar, 2 yaşından küçük yaştaki çocuklar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve kronik hastalığı olanlar zatürreye yakalanma açısından daha yüksek risk altındadır. Zatürrenin hafiften şiddetliye kadar yaşamı tehdit eden 50 türü vardır.