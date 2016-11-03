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Zayiat çok, katılım yok!

Telsiz konuşmaları PKK’nın son halini ortaya koydu: “Zayiat çok katılım yok, uçaklar başımızı sokacak yer bırakmadı” diyen örgüt sorumluları durumu ortaya koydu.

Zayiat çok, katılım yok!

03 Kasım 2016 10:28

TSK'nın sürdürdüğü operasyonlarda, son 2 ayda bin 550, son 1 yılda ise 15 bine yakın üye kaybı yaşayan terör örgütü PKK'daki çaresizlik telsiz konuşmalarına yansıdı. İşte, güvenlik güçlerince geçen Pazar günü Türkiye-Irak sınırına sıfır noktasındaki dağlık bölgede kaydedilen, grup sorumlularının Kürtçe ve Türkçe yaptıkları kriptolu telsiz konuşmaları;

ANDOK: Nasılsın, ne var ne yok.
ŞİYAR ZİNDAN: Kötü.
ANDOK: Nedir kötü olan?
ŞİYAR ZİNDAN: Hakkâri'de zayiat çok, katılım hiç yok, kötü olan budur.
ANDOK: Doğrudur, katılım yok. Karargâh bölgesinden de gelen yok.
ŞİYAR ZİNDAN: Bizi adamsız kanatlar(İHA) yok etti. Başını çıkarttın mı görüyor ve bombayı bırakıyor.
HOGİR SİNE: Arkadaşın anlattığı konu biz dede var. O adamsız hem de silahlı kanatlar ( Silahlı insansız hava aracı Bayraktar) dağa, taşa, ormana karış karış bakıyor. Gördüğünde ıskalamıyor. Büyük kanatlar(Savaş uçakları) ne mevzi koydu ne sığınak, başımızı sokacak yerimiz kalmadı.
ANDOK ARAS: Kar yağıyor mu orada?
HOGİR SİNE: Kar var. Soğuk var. Başımızı sokacak yer kalmadı.
ANDOK ARAS: Doğrudur, moral yok, teçhizat yok. Bizim arkadalar bu yüzden birbirleriyle tartışıyorlar.
ŞİYAR ZİNDAN: Hepimizin durumu kötü. Cemal Başkan (Murat Karayılan) televizyonda elemana ihtiyaç olduğu beyanatını verdi ama kimse gelmiyor.

KARAYILAN ADETA YALVARDI
Murat Karayılan, PKK'nın yaşadığı eleman sıkıntısını aşmak için 3 gün önce yaptığı konuşmada, "Gençler kendinizi örgütleyip gerilla saflarına katılım sağlarsanız, o zaman zafer kesin sizin yanınızda olacaktır. Biz bu süreçte zafere ulaşabiliriz" demişti.

Sırıberk Arslan - Sabah gazetesi


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