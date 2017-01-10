Profesyonel turist rehberi olan Deniz Dinç, hayalini kurduğu zipline aktivitesini artık zorlanmadan yapabiliyor. Cezayir’de bir süre turist rehberliği yaptıktan sonra Türkiye’ye dönen 43 yaşındaki Deniz Dinç, 90 kilodan 113 kiloya yükseldi. Kilolarından dolayı yürüyemez hale gelen Dinç, kısa sürede obezite ameliyatı olmaya karar verdi. Dinç, araştırma yaptıktan sonra Obezite Cerrahı Doç. Dr. Serdar Kaçar ile tanıştı. Ameliyatın ardından 113 kilodan 65 kiloya düşen kadın, şimdi hayalini kurduğu zipline aktivitesini rahatlıkla yapabiliyor.

“10 gün içinde ameliyat olmaya karar verdim”

Cezayir’de rehberlik yaptığı sırada hareketsiz kaldığını ve kısa sürede 90 kilodan 113 kiloya yükseldiğini söyleyen Deniz Dinç, “Cezayir’den 113 kiloyla geri döndüm. Artık yürüyemiyor ve merdiven çıkamıyordum. İnternette kısa bir araştırma yaptım. Daha sonra bir yakınımın tavsiyesiyle Doç Dr. Serdar Kaçarile tanıştım. Çılgın bir kararla 10 gün içinde ameliyat olmaya karar verdim” dedi.

“Karbonhidrat almıyorum, spor yapıyorum”

Dr. Serdar Kaçar’dan obezite ameliyatının tüm olumlu ve olumsuz yanlarını öğrendiğini söyleyen Dinç, “Serdar Hoca bana ameliyatın kesin çözüm olmayacağını, dikkat etmezsem tekrar eski kiloma döneceğimi söyledi. Kendisinin güven veren açıklamalarının ardından ameliyat olmaya karar verdim. Kısa sürede 113 kilodan 65 kiloya düştüm. Kilo olarak hala fazlalığım var. Yeme içmeme dikkat ediyorum. Karbonhidrat almıyorum. Kaçamak yapmıyorum. Sporumu düzenli bir şekilde yapıyorum. Önümüzdeki günlerde hedeflediğim kiloya ulaşacağımı düşünüyorum” diye konuştu.

“Küçük bir dünya turu planlıyorum”

Dinç, zipline aktivitesini çok sevdiğini ve kilolu olduğu zamanlarda yapamadığı bu aktiviteyi şimdi rahatlıkla yaptığını söyleyerek, “Karadeniz Bölgesi’nde zipline dediğimiz, benim de çok sevdiğim bir etkinlik var. Rehberlik yaptığım gruba sürekli yaptırıyorum. Ben de kilo verdikten sonra fazlaca yaptım. Extreme sporlara düşkünlüğüm 18 yaşından beri var. Bu sporlara yurtdışında rafting yaparak başladım. Kiloluyken bu tarz aktiviteler benim için sadece bir hayaldi. Kilo verince artık extreme sporları daha rahat yapmaya başiladım. Düşmeyeceğimi biliyorum. İlerleyen günlerde küçük bir dünya turuna gitmeyi ve oralarda yapılacak her türlü çılgın aktiviteyi yapmayı planlıyorum” dedi.

