Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, zayıfladıktan sonra vücutta oluşan sarkmaların estetik cerrahi operasyonlarla düzeltilebildiğini söyledi.

Belli oranlarda kilo kaybeden, zayıflayan erkeklerde ve kadınlarda vücutlarında sarkmalar ve gevşemelerin oluşabildiğini belirten FBM Tıp Merkezi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Özellikle son yıllarda obezite oranının çok artması bu insanların gerek diyet yoluyla, gerekse ameliyatla mide küçültme operasyonlarıyla zayıflama yoluna gitmeleri estetikte farklı bir problem ortaya çıkarttı. Bu da yüksek volümlü zayıflamalar sonrasında vücutta meydana gelen deformasyonlardır. İçi boşalmış balon ve torba gibi vücut tamamen aşağıya doğru sarkabilmekte, kadınların ve erkeklerin göğüslerinde sarkmalar, karında sarkmalar, yüzde sarkmalar gibi vücut boşalmış hale gelmektedir. Bu da başka bir problemi oluşturuyor” dedi.

"Zayıfladıktan sonraki sarkmalar operasyonlarla düzeltiliyor"

Kilo verdikten sonra insanların rahatladığını ama bu sefer de ciddi estetik rahatsızlıkların ortaya çıktığını anlatan Akbaş, “O gergin ve sıkı vücudun bir anda işi boşalıyor ve sarkıyor. Böyle durumda olan birçok insanımız ortaya çıktı. Aşırı zayıflama sonrası vücutta olan tahribatların düzeltilmesi için günümüzde biz estetik cerrahlar çok yoğun ameliyatlar yapıyoruz. Zayıflamayı düşünen insanlar veya mide küçültme ameliyatı yaptıran insanlar şunu bilsinler ki, çok sayıda insanın daha sonra estetik cerrahiye işi düşecek ve estetik cerrahlar tarafından vücudun toparlanması, düzeltilmesi ve normal bir hale getirilmesi mutlaka gerekli olacaktır. Zayıflayacaksınız, kilo kaybedeceksiniz, sağlık açısından çok iyi olacaksınız ama belki estetik açıdan tamamen vücudunuz boşalacak, kollarınız, ayaklarınız, göğsünüz, yüzünüz gibi yerleriniz sarkacak. Bunlardan da korkmayın. Bunların da çözümü vardır. Bunlarda estetik cerrahları tarafından post bariatrik ameliyatları tarafından düzeltilmektedir. Çok sayıda insan gerek yurt içinden gerekse yurt dışından Samsun’a bu operasyonlar için gelmektedir. Bazen tek bir seansla yapılabilirken bazen de bunları iki seansta yapılabilmektedir. Yüzün üzerindeki kilolardan 70-80 kilolara düşmüş insanları tekrar gergin, sıkı bir vücuda getirmek mümkün olabilmektedir. Bunun içinde bir estetik cerrahi operasyonu geçirilmelidir. Bunun için de tereddüt etmesinler. Aksi takdirde kilolu iken üzüntüsü bu sefer kilosuz olarak da başka bir üzüntüye dönüşmektedir. Kilolu iken depresyonda ve bunalımdaki bir insan, daha sonra estetik cerrahi müdahalesi geçirmez ise bu sefer de o sarkmaların getirdiği ruhsal çöküntü ile yaşamak durumunda kalacaktır. Bu problemler estetik operasyonlarla düzeltilebilmektedir” diye konuştu.

Gökhan İçkilli

SAMSUN