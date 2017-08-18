Zayıflama robotu Türkiye’de

Ars's Est Güzellik Salonundan Güzellik Salonu Kurucusu Ve Genel Koordinatörü Şeyda Atabay, hem sağlıklı hem estetik görünmek için fazla yağlardan kurtulmanın önemli olduğunu belirterek, “Diyetle kilolarından istediği şekilde kurtulamayan veya bölgesel sorunlu yağlanmaları olan hastalar özellikle Türkiye’de çoğunluktadır. Günümüzün estetik ve sağlık anlayışı çok farklı alanlara ilerlemiştir. Bir zamanlar sadece diyet ile zayıflamaya çalışan hastalarımız artık pek çok gelişmiş yöntemden yararlanabilmektedir. Bunların içinde son teknolojik ve etkili bir cihaz zayıflama robotu olarak gündeme oturan vakumlu radyofrekans cihazıdır. Bu cihaz ilk kez vakumlu radyorekans sistemi kullanılarak bölgesel zayıflamaya yardımcı olmaktadır” dedi.

Cihazın uygulandığı bölgede ilk önce yağları parçaladığını eriterek ve vakumlayarak yok olmasını sağladığını anlatan Şeyda Atabay, “Aynı zamanda sarkmış cildi de toparlıyor. Kırışıklıkları ve selüliti yok ediyor. Bir çok ülkede yaygın olarak kullanılan bu cihaz ülkemizde ilk kez kullanıma sunuldu. İzmirli hastaların kullanımına sunulan cihaz İzmir dışından da pek çok zayıflamak isteyen kişileri tedavi ediyor. Cihazın etki mekanizması 3 şekilde oluyor. 3 adet vakumlu rotasyon başlığı ile vücutta birikmiş olan yağı o bölgeden ayırıp sıcak ve soğuk lipoliz ile şoklayarak lenf kanallarına gönderiyor. Yağlar lenf kanallarından ter ve idrar yoluyla dışarıya atılıyor. Robotun yağları yakarak ortaya çıkardığı proteini ise 7 gün sabahları 15 dakika yapılan sporla kasa dönüştürmeniz mümkün.

Parçalanan yağları eriten robot, son olarak 3 adet radyofrekans başlığıi ile bölgeyi sıkılaştırıyor. Dünyanın pekçok ülkesinde kullanılan cihaz çok kısa süre içinde İzmirli bir iş yerinin çabaları sonucu Türkiye'ye kazandırıldı. Özellikle selülit tedavisinde çok fazla işe yarayan cihaz yüz bölgesinde de kırışıklıkları açarak kaş kaldırma, kaz ayağı kırışıklığı ve göz altı morluklarına da etkili oluyor” şeklinde konuştu.