Zayıflamada yeni yöntem: 'Mide Botoksu'

Medicana International İstanbul Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Çipe, mide botoksu yöntemine ilişkin şu açıklamalarda bulundu. Çipe, tokluk hissini yemeklerden sonra uzatmanın günlük toplam alınan kalorinin azaltılmasını ve kilo kaybını sağladığını belirterek, "Botoks uygulaması bilindiği gibi, yıllardır kozmetik olarak ciltte kırışıklıkların giderilmesi ve migren tedavisinde de kullanılmaktadır. Endoskopik yöntemle mideye botoks uygulaması mide kaslarının bir kısmının geçici olarak felç edilmesi ve buna bağlı olarak mide boşalmasının gerçekleşmesi amaçlanır. Ayrıca bu toksinin midedeki açlık ve tokluk hissine etki eden sinirleri etkilediği varsayılmaktadır" dedi.

Endoskopik yöntemle yapılan botoks uygulamasının günü birlik bir işlem olduğunu ve yaklaşık 15-20 dk sürdürdüğünün altını çizen Çipe, "İşlem sonrası 1-2 saatlik gözlem sonrası hasta taburcu edilebilir ve günlük yaşantısına dönebilir. İşlemin beklenen sonucu verebilmesi için diyetisyen gözetiminde beslenme ve egzersiz planı uygulaması önemlidir" diye konuştu.

Çipe mide botoksu ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Kimler için uygulanır?

6 Aylık diyetisyen gözetiminde diyet ve fiziksel egzersizle kilo veremeyenlere veya tekrarında kilo alanlara,

VKI 25-30 un altında olup cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalara,

Daha önce mide boşalması mide by-pas gibi bir ameliyat olmayanlara,

Yeme hastalığı ve başka bir pankriatit hastalığı olmayanlar,

18 yaşından büyükler için kullanılabilir.

Beklenen kilo kaybı

5-10 kilo civarında olup, kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Ancak hiç etkisinin olmadığı kişilerde bulunmaktadır. Dolayısıyla bu işlemden sonra hasta uyumu takibi oldukça önemlidir.

Yan etkisi var mı?

Bu işlem öncelikle ameliyat değildir. Nadiren geçici bulantı ve kusma görülebilir. Botulinum toksinine karşı duyarlı olan kişilerde kas güçsüzlüğü az görme gibi belirtiler gösterebilir."