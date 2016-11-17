İnsanlar sağlık açısından da, estetik açıdan da kendilerine dikkat ettiklerini dile getiren Op. Dr. Erkara, ''Şişman göründüğünü düşünen veya gerçekten şişman olan kişiler için, bu kilolarını vermek hayati hale gelebilir. Fazla kiloların olması ile beliren sağlık sıkıntıları ve görüntü bozuklukları spor yaparak, dengeli beslenerek, diyet programları uygulayarak düzeltilebilir. Genel vücut hatları da bu şekilde daha biçimli ve daha normal hale gelebilir. Çok kolay bir süreç olmamasına rağmen insan isteyince başaramayacağı şey yok. Ancak kimi zaman da ne yapılırsa yapılsın bölgesel yağlardan kurtulmak imkansız hale gelir. Biriken yağ dokuları insanları zor duruma sokabilir. Öyle ki, spor sonucunda incelen çoğu bölgenin aksine belli başlı yerlerin kalın halde durması insanları bu yönde bazı uygulamalara yönlendirir. İşte bu noktada da liposuction devreye girer. Zayıflamak ya da kilo vermek için değil, ancak bölgesel yağlardan kurtulmak adına yapılan bu uygulamalar söz konusu uygulama alanındaki yağ dokunun inceltilmesine ve vücuttan atılmasına yaramaktadır'' şeklinde konuştu.

Uygulanan yerler

Vücudun belli başlı noktaları yağ depolamaya müsait olduğunu belirten Op. Dr. Erkara, ''Özellikle de karın çevresi, bel, kalça ile dizler bu anlamda öne çıkar. Ne kadar spor yapılırsa yapılsın veyahut önlem alınırsa alınsın bu bölgelerdeki eritilemeyen yağ doku birikmeleri sağlık açısından da kişiyi riske sokar. Görüntü olarak ise söz konusu yağların estetiği bozduğu fark edilebilir. Örnek olarak bacakların az yağlı, ancak karın bölgesinde kalın bir yağ tabakası bulunan vücutların en başta kişinin kendisini rahatsız ettiği malumdur. Basen oluşumu, fiziksel görüntüyü bozar. İşte bu gibi durumlarda vücudun uyumu, bölgesel yağ kalınlığının ayarlanması gibi ihtiyaçlar duyulur. Liposuction da tam olarak bu işe yaramaktadır'' dedi.

Uygulaması yaygın ve basit

Estetik cerrahlar tarafından uygulanan lipopsuction işlemlerinde uzmanlar ile hastalar uygulama öncesinde bir araya geldiklerini söyleyen Op. Dr. Erkara, ''Bu görüşmelerde kişilerin rahatsızlıkları, nasıl bir yöntem izlenebileceği, ameliyat hakkında genel bilgiler ve gidilecek yol haritası konuşulur. Atılacak adımlar ile ilgili hasta ve uzman beraber karar verirken, hangi bölgelerden ne kadarlık bir yağ çekimi yapılacağı da yine burada konuşulur. Uzman tarafından herhangi bir risk belirlenmemiş ve diğer tüm detaylarda da karşılıklı mutabakat sağlanmış ise uygulamaya geçilir.Temel olarak basit, uygulama anlamında da yaygın şekilde değerlendirilen liposuction fazla yağ hücrelerini belirlenen bölgelerden alır. Yağların parçalanması ile kanallardan dışarıya bu yağ parçaları atılır. Bu ameliyatlar tam teşekküllü hastanelerde uygulanmalıdır. Yaklaşık olarak da 1 ila 2 saat arasında bir süre içinde ameliyat bitirilir. Öte yandan ameliyat sonrasında hemen taburcu edilmek, birkaç saat içinde hareketli yapıya yeniden kavuşmak mümkün olur. Ancak yine de zorlayıcı hareketlerden kaçınmak şarttır. Bununla beraber eriyen dikiş ipleri kullanılırsa dikiş alınması ile uğraşılmaz. Bandaj ve korse yardımı ile de ameliyat izleri sarılır. İzlerin de en küçük ve en az şekilde ortaya çıkması için uğraşılır, bu konuda iz oluşumu minimize edilir. Sonuç olarak şişmanlık gerçekten çağımızda hem insanları hem hekimleri uğraştıran bir sorun. Zayıflamak ise hiç kolay değil. Karar verilip uygulamaya geçtikten sonra, başarının da mutlaka ödüllendirilmesi gerekir. Liposuction ile kalan bölgesel yağlarınızdan kurtulmak da sizin zayıflama ödülünüz'' diye konuştu.