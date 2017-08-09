Zayıflamaya karar vermeden önce beden sağlığınızı düşünün

Eğer sağlıklı ve ideal ölçülerde bir vücudun olması istenilirse önce vücudun ihtiyaçlarının düşünülmesi gerektiğini belirten Dr. Fevzi Özgönül, “Doğada bir canlının tek varlığı bedenidir. Yiyecek aradığında sadece karnını doyurmayı ve açlığını gidermeyi düşünmez. Çünkü bu tür davranışlar günü kurtarmaktır. Yiyecek arayan bir canlı bedeninin ihtiyaçlarına göre arar. Karnı doyduğunda öncelik bedenin ihtiyaçlarıdır. Çünkü her canlı bedenine yatırım yapmak zorundadır. Avlanırken de, açıp canını kurtarırken de, neslini devam ettirmek için rakipleri ile yarışırken de hep ihtiyacı olan sağlıklı ve güçlü bir bedendir. Biz insanoğlunun genelde doğal bir düşmanı olmadığı için bu konularda diğer canlılar kadar mücadele etmek zorunda kalmıyoruz” dedi.

Dr. Fevzi Özgönül, “Zaten bu nedenle de bedenimiz çok tahribata uğrasa bile yaşama şansımız ve neslimizi devam ettirme şansımız olabiliyor. Düşünsenize çevrenize baktığınızda neredeyse yürüyemeyecek kadar şişmanlamış birisini görebilirsiniz. Eğer doğada böyle bir canlı olsa yaşamını devam ettirme şansı olabilir mi? Eğer avcıysa avlanamadığı için açlıktan ölür. Eğer avsa kolaylıkla avlanabildiği için başkaları tarafından öldürülür” diye konuştu.

“Beden aklınızı kulanın besleyici yemeklerle bedeninize yatırım yapın”



Aslında sağlıklı görünüşlü bir beden sahip olunursa insanoğlu olduğunda da bir işe yaradığını kaydeden Dr. Özgönül, “Çünkü çalışma hayatında yapılan tüm araştırmalarda sağlıklı ve ideal ölçülerdeki bir beden size verilen notun yüzde 50'sini kapsıyor unutmayın. İdeal ölçülerde bir vücut için sağlıklı çalışan bir bedene ihtiyacınız olduğudur. Sağlıklı çalışan bir beden için de düzenli ve besleyici değeri yüksek gıdaları yemeniz gerekir. Kesinlikle sadece tatlı ihtiyacım var diyerek veya karnım çok acıktı açlığımı yatıştırayım diye abur cubur tarzı veya fast food tarzı yemekleri yememelisiniz. Bundan sonra yemek yerken, bedeninize yatırım yaptığınızı düşünün ve kendinizi bir anne sabrı ve şefkati ile güzel yemeklerle besleyin. Kısaca beden aklınızı kulanın besleyici yemeklerle bedeninize yatırım yapın” ifadelerini kullandı.