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Zayıflayınca 9 yıllık varis yarası kapandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tüm mide ameliyatıyla 6 ayda 58 kilo veren Mahmut Bayraktar'ın 9 yıldır bacağındaki iyileşmeyen varis yaraları da kapandı.


08 Kasım 2016 12:53

Antakya'da yaşayan Mahmut Bayraktar, zayıflamak ve sağlığına kavuşmak için tüm mide ameliyatıyla 6 ayda 58 kilo verdi. Bayraktar, İskenderun’da gerçekleştirilen ameliyat sonrasında bacağında bulunan ve 9 yıldır iyileşmeyen varis yaralarının da kapandığını ifade etti. Ameliyat olmasındaki en büyük nedenin bacağında iyileşmeyen yaralar olduğunu belirten Bayraktar, “İyileşmeyen yaralarım ameliyattan sonra kapandı. Kendimi çok rahat hissediyorum” dedi.

Op. Dr. Cavit Göktaş ise, Mahmut Bayraktar'ın ameliyat sonrası 6 ayda beslenmesine ve sağlığına dikkat edip 58 kilo vererek 172 kilodan 114 kiloya düştüğünü söyledi. Hastanın 9 yıldır süren kronik ayak varis yaralarının pansumanla iyileştirilemediğini vurgulayan Göktaş, “Bunun ameliyatla düzeleceğini kendisine söylediğimizde hemen ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyattan 4-5 ay sonra büyük varis yaraları kapandı. Hastamız, yaranın kokusundan ve pansumanlarından da kurtulmuş oldu. Obezite ameliyatı, yaranın iyileşmesine katkıda bulundu” diye konuştu. 

Etiketler: Hatay, varis yarası, zayıflama


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