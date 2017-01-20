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Zaza Enden yalnız kaldı

Bir dönem Fenerbahçe’de önemli başarılara imza atan Zaza Enden şimdilerde yalnız kaldı. Sezon başında Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi ekiplerinden Yalovaspor’un başına geçen Enden’in ekibi, ikinci yarıdaki maçlara 5 sporcuyla çıkıyor.

Zaza Enden yalnız kaldı

20 Ocak 2017 17:31

Lig öncesinde şampiyonluk hedefi koyan Yalovaspor ve Zaza Enden, peş peşe aldığı mağlubiyetler sonrasında bu hedefinden uzaklaşırken, birçok oyuncu ise maddi imkansızlıklar yüzünden başka takımlara transfer oldu. Yalovaspor, oynadığı son maçta Umurbey Belediyesi Güreşspor karşılaşmasına Canberk Uzunkaya, Şuacan Pişkin, Yiğit Mandalas, Serkan Güzel ve genç oyuncu Mert’ten oluşan kadrosuyla çıktı. Yeşil kırmızılılar, Yiğit Mandalas’ın 5 faul almasıyla maçı 4 kişiyle tamamlarken, 115-72 mağlup oldu. 4 periyot boyunca bir döneme damga vuran Zaza Enden benchte tek başına oturdu. 

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Etiketler: zaza enden


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