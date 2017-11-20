Zehir tacilerine darbe

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Söke’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde aldığı istihbarat üzerine harekete geçti. Bu kapsamda ilk olarak durdurulan araçta T. Ö. , M. P. ve A. Y. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların sorgulamasından yola çıkan ekipler otobüs ile geldiği öğrenilen Z.Y. isimli kadının peşine düştü. Otobüste yakalanan Z.Y. isimli kadının üzerinden iki paket halinde 440 gram kristal denilen metamfetamin adlı uyuşturucu madde çıktı. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlarken, 4 şahsın çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

Yapılan açıklamada Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün her zaman ve her yerde uyuşturucu ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Levent Tuncer