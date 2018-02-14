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Zehir taciri iki sanığa 12.5’ar yıl hapis

Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan ve bu suçtan yargılanan 1’i kadın 2 sanığa ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis ve 2’şer bin TL adli para cezası verildi.

Zehir taciri iki sanığa 12.5ar yıl hapis

14 Şubat 2018 13:20

22 Temmuz 2017’de arkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle R.A. (25), M.A.Y. (21), Y.B. (24), G.A. (25) ve S.S.'nin (45) üzerlerinde, araç ve evlerinde arama yaptı. Aramalarda polis ekipleri 5 parça halinde 11 gram sentetik uyuşturucu bonzai ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ele geçirdi. Olayla ilgili R.A ve M.A.Y. hakkında 'Uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Y.B., G.A. ve S.S. ise, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Y.B. ve G.A. tutuklandı, S.S. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Y.B.(4) ile kadın G.A. (25) ve avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanık S.S.(45) ise duruşmaya katılmadı.
Tutuklu sanıklar G.A. ile Y.B. üzerlerine atılı suçlamaları reddederek uyuşturucu madde kullanıcısı olduklarını iddia ettiler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar G.A. ile Y.B.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis ve 2’şer bin TL adli para cezası verdi. S.S. ise beraat etti. 

Şeref Kahraman
 

Etiketler: Kayseri, uyuşturucu

 

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