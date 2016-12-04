Diğer
Kategoriler

Zehir taciri mahkemeye çıkartıldı

Düzce’de jandarma ekiplerinin bir kahvehaneye yaptıkları operasyonda uyuşturucu sattıkları belirlenerek gözaltına alınan şahıslardan birisi adliyeye çıkartıldı.

Zehir taciri mahkemeye çıkartıldı

04 Aralık 2016 13:50

Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin D-100 Karayolu Kapıcı sapağında bulunan bir kahvehaneye yaptıkları ortak operasyonla ele geçirilen esrar maddelerini sattığı düşünülen S.Ç., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Burada ilk ifadesi alınan S.Ç. daha sonra adliyeye sevk edildi.

Adliye’de cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan S.Ç.'ye daha sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından denetimli serbestlik uygulanmasına karar verildi. 

Ali Osman Çatana


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç