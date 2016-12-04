Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin D-100 Karayolu Kapıcı sapağında bulunan bir kahvehaneye yaptıkları ortak operasyonla ele geçirilen esrar maddelerini sattığı düşünülen S.Ç., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Burada ilk ifadesi alınan S.Ç. daha sonra adliyeye sevk edildi.

Adliye’de cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan S.Ç.'ye daha sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından denetimli serbestlik uygulanmasına karar verildi.

Ali Osman Çatana