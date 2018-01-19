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Zehir taciri, suç ortağını da ele verdi

Muğla’nın Yatağan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 zanlı, polis ekiplerinin istihbari çalışması sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zehir taciri, suç ortağını da ele verdi

19 Ocak 2018 22:08

Alınan bilgiye göre, Yatağan Emniyet Müdürlüğü’nün Suç Araştırma ve Önleme ile Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sokak satıcısı olarak tabir edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Mahallesi’nde bir otomobili durdurmak istedi. Bu sırada otomobilin penceresinden bir paketin atıldığını fark eden ekipler, paket içerisinde içime ve satışa hazır “fişek” tabir edilen sarılmış 4 kubar esrar olduğunu belirledi. Aracı durduran ve paketi atanın kim olduğunu soran ekipler, paketi kendisinin attığını itiraf etmesi üzerine Mehmet A.’yı gözaltına aldı.

Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen şüpheli, buradaki ifadesinde uyuşturucuyu kimden aldığını itiraf etti. İfade doğrultusunda harekete geçen ekipler, Yatağan ilçesine bağlı Bozarmut Mahallesi’ndeki 3 evde arama gerçekleştirdi. Aramanın ardından A.’ya uyuşturucu temin ettiği belirlenen Haydar L., gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Berna Kuş
 

 

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