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Zehir tacirleri gözaltına alındı! | 20 Nisan

Kayseri polisi tarafından yapılan operasyonda, doğu illerinden 330 gram metamfetamin maddesi getiren biri İran uyruklu iki zehir taciri yakalandı.

Zehir tacirleri gözaltına alındı! | 20 Nisan

20 Nisan 2018 08:57

Edinilen bilgiye göre doğu illerinden uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi alınmasının ardından Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Operasyonda 34 yaşındaki D.İ. ve İran uyruklu 48 yaşındaki F.A. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların üst ve bagajlarında yapılan aramalarda 330 gram uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi ele geçirildi. 

Yetkililer, gözaltına alınan iki kişi hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığını bildirdi. 

 

 

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