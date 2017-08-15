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Zehir tacirleri otobüste yakalandı

Kayseri'de bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki zehir tacirini yolcu otobüsünün içinde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların üst aramasında 60 gram eroin ele geçirildi.

Zehir tacirleri otobüste yakalandı

15 Ağustos 2017 09:02

Edinilen bilgiye göre doğu illerinden getirdikleri uyuşturucu maddeleri Kayseri'de para karşılığı sattıkları tespit edilen T.Y. (22) ve A.P.(21)'nin şehir dışından uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alındığı öğrenildi. Alınan bilgiler doğrultusunda operasyon başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Kayseri karayolunda T.Y. ve A.P.'nin içinde bulunduğu otobüsü durdurdu. Zanlıların yapılan üst aramalarında 14 parça halinde toplam ağırlığı 60 gram gelen eroin ele geçirildi.
Yetkililer, zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. 

Etiketler: Kayseri, zehir tacirleri


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