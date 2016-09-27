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Zehir tacirleri tutuklandı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Yenice mahallesinde uyuşturucu madde (esrar) satışı yapan şahısları suçüstü yakaladı. Adliyeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


27 Eylül 2016 10:59

Edinilen bilgiye göre, Yenice mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, belirlenen şahısları takibe aldı. Fiziki takip sonucunda uyuşturucu madde satan 40 yaşındaki F.D. ile 50 yaşındaki M.T.Ö., ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Şahıslar üzerinde yapılan aramada satışa hazır 350 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.D. ve M.T.Ö., Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadeleri alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. 

Salih Bakıcı


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