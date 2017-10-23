Diğer
Kategoriler

Zehir tacirlerinden 9'u tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon sonrasında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zehir tacirlerinden 9u tutuklandı

23 Ekim 2017 18:27

Geçtiğimiz günlerde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat'ın da desteğiyle operasyon düzenlenmişti. Önceden belirlenen 12 ayrı adrese yapılan baskınlarda, uyuşturucu madde satıcısı olduklarından şüphelenilen 12 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 bin 337 uyuşturucu hap, 1 kilo 700 gram esrar, 330 gram skunk maddesi, 18 gram metamfetamin, 14 gram bonzai, 11 gram eroin, amonyak, 2 telsiz, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 71 fişek, 1 kuru sıkı tabanca ile 1 pala ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 1'i kadın toplam 12 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısında çıkarılan 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile 1 ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç