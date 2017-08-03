Zehir tüccarları tutuklandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 700 lira olduğu tahmin edilen 8 kilo 500 gram metamfetamin, bin 200 gram esrar, 60 adet ectasy, 5 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, 100 bin lira ve bin 500 dolar ele geçirilmişti. 15 bin kişiyi zehirleyecek miktardaki 8 kilo 500 gram metamfetaminin Bursa için rekor olduğu belirlendi. Seri operasyonlarla gözaltına alınan 18 zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.