Zehirlenme iddiasıyla 60 kişi hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Tut ilçesine bağlı Havutlu köyünde ikamet eden yaklaşık 60 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine Tut İlçe Devlet Hastanesine başvurdu. Tedavileri tamamlanan 60 kişi taburcu edilirken hastaneye zaman zaman aynı şikayetler üzerine başvuruların devam ettiği öğrenildi. Hasta sayısının yüksek olması nedeniyle Adıyaman İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince köyde bulunan içme suyundan örnekler alındı. Sudan kaynaklandığı iddia edilen durumun yapılacak olan araştırmalardan sonra belli olacağı belirtildi.

Cihan Kizir