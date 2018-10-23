Zehirli bebek maması satan Alman'a 12,5 yıl ceza

Almanya'nın Upper Swabia bölgesinde yer alan Ravensburg kasabasında milyonları dolandırmak için süpermarket raflarına zehirli bebek maması koyan Alman, cinayete teşebbüs ve dolandırıcılıktan suçlu bulunarak 12,5 yıl ceza aldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, geçen sene Friedrichshafen şehrindeki perakendecileri hedef alan 54 yaşındaki Alman'ın ürünleri tanımlamak için perakendecilere şantaj yaptığı öğrenildi.

Savcılar, mama kavanozlarının bir çocuğu öldürmek için yeteri derecede etilen glikol ve kokusuz toksik sıvı içerdiğini söyledi.

Alman Televizyonu Deutsche Welle'nin haberine göre, cinayete teşebbüs eden kişinin suçlu olduğunu gösteren yeteri miktarda toksin, mamaların içinde bulundu.