‘Zeka Gücü' ile genç beyinler daha fazla destek alacak

Turkcell'in özel yetenekli öğrencilerin, yeni nesil teknoloji ve eğitimlerle gelişimi için 2016'da hayata geçirdiği Zeka Küpü projesi yenileneceği açıklandı. Binlerce çocuğun hayatına yardımcı olan Zeka Küpü, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ‘Zeka Gücü' ismiyle daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor. 3 yılda 30 bin öğrenciyle geleceği tasarlayan Zeka Gücü'nün, içeriğini ve kapsamını daha da zenginleştiren Turkcell, yeni dönemde daha fazla öğrenciye imkan sağlamayı amaçlıyor.

İlk ‘maker' hareketi seferberliği

Zeka Gücü Projesini; zeka, üreticilik, liderlik kapasitesi ve özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ‘özel yetenekli' öğrencileri desteklemek için geliştirildi. MEB Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) çocukları geleceğe hazırlayan sosyal sorumluluk projesi Zeka Gücü, genç beyinlerin teknoloji ile Endüstri 4.0 ve otonom teknolojiler çağını yakalamasını, var olan potansiyellerine katkı sağlanmasını ve ailelerinin özel yetenekli çocukların eğitimleri konusunda bilgilendirilmesini hedef alıyor. Proje, Türkiye'de ‘maker hareketi' (kendin yap-kodlama) konusunda atılan ilk adımlardan biri olarak da dikkat çekiyor.

Proje aynı zamanda ülkenin dört bir yanında bulunan okulların fiziki imkan ve kapasitelerinin arttırılması ve tüm öğrencilerin diledikleri yerlerden katılabilecekleri online eğitim platformu sunmasıyla eğitimde fırsat eşitliğinin arttırılması konusuna da katkı veriyor.Yeni nesil üretim araçlarını öğretmeyi planlayan eğitim programı, yüz yüze ve online eğitimler olarak ikiye ayrılıyor. Proje, özel yetenekli çocukların içindeki oluşturuculuğu ve potansiyeli ortaya çıkarmayı amaç ediniyor. Turkcell tarafından kurulan Zekâ Gücü laboratuarlarında her öğrenciye dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı, akıllı tahta ve öğrencilerin üretim ve tasarım süreçlerine destek olacak elektronik setler bulunuyor. Sınıflarda yer alan programlanabilir drone ve akıllı toplar gibi araçlar sayesinde öğrencilerin tüm derslerinde güncel teknolojilerden faydalanabiliyor. Turkcell okullara sağladığı ekipman desteğinin yanı sıra bu okullarda uzman eğitmenlerle, öğrenci ve öğretmenlere yönelik eğitimler düzenleyip kurduğu sınıfların öğrenciler ve öğretmenleri tarafından sürekli kullanılan ve yaşayan bir mekan olmasına da destek oluyor. Öğrenciler sahip oldukları bu malzemeler sayesinde hem kendilerini geliştirebiliyor hem de yapmak istedikleri projeleri kısa sürede hayata geçirip küçük yaşlardan itibaren prototipleme, ürün oluşturma, proje yönetme, takım çalışması yapma gibi Endüstri 4.0 dünyasında ihtiyaçları olacak yetenekleri kazanmayı hedefliyor.

Kendi robotlarını oluşturuyorlar

2016 yılında 7 ilde başlayan proje, 2018 yılı itibarıyla 27 şehirde, 33 laboratuvarda binlerce öğrencinin ilk kez robotik ve kodlama ile tanışmasını sağladı. Öğrencilerin yanı sıra eğitimci ve aileler ile yürütülen projenin, kurulacak yeni laboratuvarlarla tüm Türkiye'ye yayılması hedeeniyor. Geleceğin üretici ve kodlayabilen bireylerini bugünden yetiştirmek amacıyla geliştirilen ‘Maker ve Kodlama Kiti' ile özel yetenekli çocuklar, kendi robotlarını yapıyor ve kodluyorlar.

Programlanabilir bir akıllı kart ve etrafında yer alan motor ve sensörler ekosisteminden oluşan ‘Maker ve Kodlama Kiti' ile elektronik ya da programlama konusunda bilgisi olmayan bir öğrenci sadece cep telefonunu kullanarak ve birbirine mıknatıslarla yapışan parçaları kullanarak hayal gücünü harekete geçirebilecek projeleri kolayca yapabiliyor. Kit aynı zamanda bu alanda kendini geliştiren ya da bilgili öğrencilerin akıllı kart üzerinde değişiklik yapmasına izin veren bir yapıya sahip ve bu sayede öğrenci kendini geliştirdikçe yeni ihtiyaçlara uyum sağlayan sürdürülebilir bir tasarıma sahip oluyor.

Turkcell, kitin ulaştığı tüm öğrencilerin kitten azami faydayı sağlaması için açtığı eğitim portalının yakaladığı başarıdan yola çıkarak tüm öğrencilere yönelik ve farklı alanlarda eğitim almalarını sağlayacak bir eğitim portalını Zeka Gücü projesi kapsamında devreye alıyor. Yenilenen Zeka Gücü eğitim portalı Stanford, MIT, Cambridge ve Sorbonne üniversitelerinin de kullandığı Open edX altyapısına geçiş yapacak. Yeni sistem ile Zeka Gücü portalı Türkiye'deki tüm öğrencilerin faydalanabileceği Arduino, Scratch, Uzay Bilimleri, Robotik gibi eğitimleri de içeren zengin bir eğitim portalı haline dönüşüyor.

Yüksek irtifa balonlarıyla atmosferin gözlenmesi, gündüz ve gece teleskopla güneş sistemi ve yıldız gözlem atölyeleri yapılması ve akıllı ev sistemlerinin temellerine ilişkin pek çok yeni eğitim, bu yıl içinde Zeka Gücü Projesi sayesinde öğrencilerle buluşacak.