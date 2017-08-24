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Zekai Aksakallı'nın annesi vefat etti

Özel Kuvvetler Komutanlığından 2. Kolordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Erzurum'da oturan annesi Halise Aksakallı, geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zekai Aksakallının annesi vefat etti

24 Ağustos 2017 23:51

Son atamalarla 2. Kolordu Komutanlığı'na getirilen Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Erzurum'da oturan annesi Halise Aksakallı (80) dün rahatsızlanarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine getirildi. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alınan Halise Aksakallı, doktorların çabalarına rağmen bu gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Zekai Aksakallı'nın annesinin vefat ettiği haberini almasının ardından Erzurum'a hareket ettiği belirtildi. Cenazenin Erzurum'da Cuma namazının ardından Lalapaşa Camisi’nde kaldırılacağı bildirildi. 

Ahmet Akbuğa


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