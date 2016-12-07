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Zeki Müren doğum gününde anıldı

Türkiye’nin Sanat Güneşi, unutulmaz ses Zeki Müren, 85’inci yaş gününde gerçekleştirilen konserle anıldı. Gecede sahne alan Bodrum Zeki Müren Sanat Derneği korosu ve saz ekibi, sanatseverleri mest etti.

Zeki Müren doğum gününde anıldı

07 Aralık 2016 18:40
Zeki Müren doğum gününde anıldı - Tıkla İzle

Bodrum Belediyesi'nin destekleri ile Bodrum Sağlık Vakfı ve Zeki Müren Sanat Derneği tarafından Bodrum Sağlık Vakfı yararına Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere müzik severler yoğun ilgi gösterdi.

İki bölümden oluşan konserde, Zeki Müren'in eserlerinin de aralarında yer aldığı şarkılar seslendirildi. Konserde şef Ahmet Sabancı'nın anonsu ile derneğin korosunda bulunan söz yazarı Ülkü Aker de solo şarkılar söyledi. Salonu tıklım tıklım dolduran dinleyenler de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konseri izleyenler gecenin sonunda sanatçıları uzun süre ayakta alkışladılar.
Konser sonunda Sabancı'ya, çiçek ve engelli öğrencilerin yaptığı seramik plaket hediye edildi. 

Eren Ayhan 

Etiketler: Bodrum Sağlık Vakfı ve Zeki Müren Sanat Derneği, doğum gününde anıldı, Zeki Müren


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