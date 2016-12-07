Bodrum Belediyesi'nin destekleri ile Bodrum Sağlık Vakfı ve Zeki Müren Sanat Derneği tarafından Bodrum Sağlık Vakfı yararına Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere müzik severler yoğun ilgi gösterdi.

İki bölümden oluşan konserde, Zeki Müren'in eserlerinin de aralarında yer aldığı şarkılar seslendirildi. Konserde şef Ahmet Sabancı'nın anonsu ile derneğin korosunda bulunan söz yazarı Ülkü Aker de solo şarkılar söyledi. Salonu tıklım tıklım dolduran dinleyenler de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konseri izleyenler gecenin sonunda sanatçıları uzun süre ayakta alkışladılar.

Konser sonunda Sabancı'ya, çiçek ve engelli öğrencilerin yaptığı seramik plaket hediye edildi.

Eren Ayhan