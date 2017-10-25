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Zeljko Obradovic: “Agresif savunma ile maçın kontrolünü ele geçirdik”

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, güzel bir maç çıkardıklarını ifade ederek, “Üçüncü çeyrekte maçı değiştirdik. Agresif savunmamızla bütün sahayı kullandık ve maçın kontrolünü elimize geçirdik” dedi.

Zeljko Obradovic: “Agresif savunma ile maçın kontrolünü ele geçirdik”

25 Ekim 2017 23:29

THY Euroleague’in 3. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında karşılaştığı Anadolu Efes’i 80-71'lik sonuçla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımının ilk yarıda gösterdiği performansı beğenmediğini dile getiren Sırp başantrenör, "Üçüncü çeyrekte maçı değiştirdik. Agresif savunmamızla bütün sahayı kullandık ve maçın kontrolünü elimize geçirdik. Savunma açısından memnunum ama hücumda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Taraftara güzel atmosfer için teşekkür ediyorum. Umarım her maçta daha fazla taraftar olur burada" şeklinde konuştu.

"Ali ve Kalinic'i hazır olmadan istemiyoruz"

Obradovic, sakat oyuncular Nikola Kalinic ve Ali Muhammed hakkında açıklamalarda bulunarak, "Şu anda ikisi de çok sıkı çalışıyor. Ali Muhammed'in dönüşü daha yakın gözüküyor. Hazır olmadan ikisini de zorlamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.
Obradovic, "Alexander Gomelsky Yılın Koçu" ödülünü layık görülmesiyle ilgili olarak da, şu ifadelere yer verdi:
"Bana verilen ödül için kulübüme, yardımcılarıma ve oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu takımın başarısı. Tek başıma aldığım bir ödül değil." 

Bora Akyol

Etiketler: açıklama, THY Euroleague, Zeljko Obradovic

 

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