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Zeljko Obradovic: 'Bu maç önemliydi'

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obraovic, “Her maçta olduğu gibi bizim için bu maç da çok önemliydi” dedi.

Zeljko Obradovic: Bu maç önemliydi

22 Şubat 2018 23:20

Fenerbahçe Doğuş’un 89-70’lik Olimpia Milano galibiyeti sonrasın basın mensuplarına açıklamalarda bulanan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic, nasıl oynamaları gerektiğini anlamaları gereken bir maç olduğunu ifade ederek, “Savunma açısından agresiflik olarak çok memnun oldum ve bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bazı maçlarda pozitif şeyler var ama negatif şeylerde olabiliyor. Bugünkü olumsuzluğumuz da açık sahada oynadığımız maçlarda doğru karar veremedik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyetti. Taraftarlara güzel destekleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Melih ve Ali için zor bir durum”

Obraovic, "Melih ve Ali için bu maçlar zor bir durum. FIBA ve Euroleague durumlarını onlar anlıyor ve kendileri karar ermesi gerekiyor. Benim için de nasıl bir durum varsa ona göre takımı hazırlıyorum. Örnek olarak da idmanda Datome acı hissetti ve Guduric iğneyle oynadı. Guduric’e teşekkür etmek istiyorum elinden gelen her şeyi yaptı. Önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleyeceğimize bakacağız. Riske girmeyeceğiz” diye konuştu. 

Ozan Buğra Koşar

Etiketler: Zeljko Obradovic

 

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