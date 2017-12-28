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Zeljko Obradovic: 'Çok fazla sorunumuz var'

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, oyunda çok fazla sorun yaşadıklarını ifade ederek, "Çok fazla sorunumuz var bu çok net. Topu doğru çeviremiyoruz. Aslında çok basit. Hücumda böyle bir sorununuz var, çalışılıyor ama maçta çok farklı reaksiyon geliyor” dedi.

Zeljko Obradovic: Çok fazla sorunumuz var

28 Aralık 2017 23:59

THY Euroleague’in 15. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid’e 77-79 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleye çok iyi hazırlandıklarını aktaran Obradovic, “Bu akşam maça çok iyi hazırlandık. İlk çeyreği hazırlandığımız gibi oynadık. Ondan sonra yaptığımız her şey birkaç dakika hariç çok kötüydü. En kötü oynadığımız maçlardan biri olan Maccabi Fox Tel Aviv maçından sonra bu akşam da aynı şekilde kötü oynadık. Bu şekilde olduğunda ilk sorumluluk koçtadır. Neden aynı faulleri ve hataları yaptığımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Hepsi benim sorunumdu. Bugüne kadar kaybettiğimiz bütün maçlar Maccabi maçı hariç bugünkü gibiydi. Çok kritik noktalarda kalan maçlarda kötü reaksiyon gösteriyoruz. Takıma yardımcı olmam gerekiyor bu da benim görevim” şeklinde konuştu.

“Bazen takım gibi davranmıyoruz”

Sırp başantrenör, taraftara oluşturduğu güzel atmosfer ve destek için teşekkür ederek, şunları kaydetti:
“Taraftara müthiş atmosfer için çok teşekkür ediyorum, her zaman yanımızda oluyorlar. Beni en üzen noktalardan birisi de bu. Güvenip buraya geliyorlar ve bazen takım gibi davranmıyoruz.”

“Çok fazla sorunumuz var”

Topu doğru çeviremediklerini dile getiren Obradovic, “Çok fazla sorunumuz var bu çok net. Topu doğru çeviremiyoruz. Aslında çok basit. Hücumda böyle bir sorununuz var çalışılıyor ama maçta çok farklı reaksiyon geliyor. Taveres içeride olsa da olmasa da biz hazırdık. Bu bizim için sürpriz olmadı” açıklamasını yaptı.

“Doncic çok iyi bir oyuncu”

Luka Doncic ile ilgili sorulan bir soruya ise Obradovic, “Doncic gerçekten çok iyi bir oyuncu şu ana kadar çok iyi oynadı. Madrid teknik heyetini de tebrik ediyorum bunun için. Gelecek onun kararı ona sorulacak bir soru” yanıtını verdi. 

Bora Akyol
 

Etiketler: Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic

 

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