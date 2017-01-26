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Zeljko Obradovic: 'Galatasaray çok iyi oynadı'

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Maccabi'ye karşı mükemmel bir maç oynayan takıma karşı oynadık ve buraya müthiş bir öz güvenle geldiler ve çok iyi oynadılar. Onları tebrik ediyorum. İki yarıda çok farklıydı ve ilk yarıda her konuda mükemmel rakibimizin 18 asistleri var bu da demeki bizim savunmamız çok kötüydü" dedi.

Zeljko Obradovic: Galatasaray çok iyi oynadı
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26 Ocak 2017 23:26
Zeljko Obradovic: 'Galatasaray çok iyi oynadı' - Tıkla İzle

THY Euroleague 20. hafta maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 85-80'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sırp çalıştırıcı, "Bizim için çok zor bir maçtı. Kazan gibi zor bir deplasmandan ve uzun bir yolculuktan sonra sabah 6'da geldik ve hiç kolay olmadı bizim için. Maccabi'ye karşı mükemmel bir maç oynayan takıma karşı oynadık ve buraya müthiş bir öz güvenle geldiler ve çok iyi oynadılar. Onları tebrik ediyorum. İki yarıda çok farklıydı ve ilk yarıda her konuda mükemmel rakibimizin 18 asistleri var bu da demek ki bizim savunmamız çok kötüydü. Savunmamızda birçok yanlış anlaşılma oldu ve bu yüzden Galatasaray'ın işini dahada kolaylaştırdık. Neredeyse bütün şutlarını skora çevirdiler" diye konuştu.

"48 saatte bir maç oynamak gerçekten kolay değil"
İkinci yarıda her şeyi değiştirdiklerini ifade eden Obradovic, "Bu da maçın dönüm noktasıydı. İki takım da maçı kazanacak noktaya geldi. Moladan sonra Bobby her zamanki klasik atışlarından birini attı. Güzel bir savunmayla maçı kazanmayı başardık. İkinci yarıda o noktaya gelene kadar bütün oyuncularım çok savaştılar. Oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü çok zor bir anda karakterlerini gösterdiler. Çok uzun bir yol var önümüzde ve 48 saatte bir maç oynamak gerçekten kolay değil. Benim adıma çok güzel bir maçtı iki takıma da çok teşekkür ediyorum. Özellikle basketbol severler çok zevk aldı. Taraftarsız hiçbir anlamı yok müthiş bir atmosfer vardı" açıklamalarında bulundu.

"Anladıkları da netti sanırım"
İlk yarının ardından soyunma odasında savunma açısında hataları konuştuklarını söyleyen Sırp çalıştırıcı, "İlk çeyrekte 27 sayı atmaları ve son saniyelerde 3 faul almalarını değiştirmemiz gerektiğini söyledim. Anladıkları da netti sanırım. Bende içeri girmeden önce onlar kendi aralarında bu hataları konuştular sanırım. CSKA maçında yaşadığım tecrübe var mesela; 20 sayı gerideyken kazanma noktasına gelmiştik. İyi bir örnek değil ancak onda da çok taraftarımız vardı" dedi.

"Ekpe'ye normal bir şekilde bakacağız"
"Gerçekten çok zor Euroleague'de favorilerden bahsetmek" diyen Zeljko Obradovic, "Çok zor herkes birbirini yenebilir. Yarın Ekpe'ye normal bir şekilde bakacağız antrenmana çıkacak ve sonrasında belli olacak. Hafta sonu Uşak maçımız var, CSKA'dan önce onu düşünmemeiz gerekiyor" diyerek sözlerini sonlandırdı. 

Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort

Etiketler: fenerbahçe, galatasaray, Zeljko Obradovic


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