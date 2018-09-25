Zeljko Obradovic: 'Milli oyuncularımızla gurur duyuyoruz'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Euroleague öncesinde basınla buluşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Zeljko Obradovic, açıklamalarda bulundu. Hazırlık döneminde ve Zadar Turnuvası'nda milli oyuncuları nedeniyle tam kadro hazırlanamadıklarını söyleyen başarılı çalıştırıcı, “Hazırlık sürecinden sonra ilk kez tam takım antrenman yapacağız. Hatta Datome ilk kez bizimle çalışmalara katılacak. Cumhurbaşkanlığı Kupası'na kadar da toplamda 5 antrenman yapmış olacağız. Sebebi de pek çok farklı ülkede milli takım forması giyen oyuncularımızın olması. Tabii ki milli takımlarda boy gösterdikleri için bu durumdan gurur duyuyoruz. O nedenle bu zamanı çok iyi değerlendirip iyi hazırlanmamız gerekiyor. Yarın da Atina'ya gidiyoruz ve Euroleague'e katılan takımların yer aldığı bir turnuvada mücadele edeceğiz. Bu bizim için iyi bir tecrübe olacak. Kendi seviyemizi yukarıya çıkarmak için güzel bir tecrübe olacak” ifadelerini kullandı.

“Sadece 30 saniyeye takılmamak gerekiyor”

Zadar Turnuvası'nda kenarda oyuncularına sert şekilde uyarılarda bulunmasıyla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Zeljko Obradovic, “40 dakika boyunca süren bir oyunda 30 saniyeye takılıyorsanız o halde böyle düşünmeye devam edin. Ben antrenörüm, benim bir iş yapma şeklim var. Bu da benim iş yapma şekillerimden bir tanesiydi” dedi.

Son olarak Türkiye'de yabancı sayısının düşürülmesiyle ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Bu konuyla alakalı fikir beyan edecek son kişiyim ben. Bazı kararlar veriliyor ve biz de bu kararlara itaat etmek zorundayız” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş