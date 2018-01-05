Zeljko Obradovic: 'Savunmada daha sert olmalıyız'

THY Euroleague’in 16. haftasında Fenerbahçe Doğuş sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Baskonia’yı 79-74’lük sonuçla mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Euroleague’in en iyi takımlarından biri ile karşı karşıya geldiklerini söyleyen Obradovic, “Euroleague’in ikinci yarısı başladı. Bazı şeylerin değişmesi gerektiğini görüyoruz ve daha iyi olması gerekiyor. İlk maçı Euroleague’in en iyi takımlarından bir tanesine karşı oynadık. Onları ilk yarıda deplasmanda yenmemize rağmen buradaki maçın çok zor olabileceğini söyledim. Hücum ve savunmada iyi bir yapıları var. Konsantre olmadığınız her saniye sizi cezalandırmaya hazırlar. Özellikle tuzağa düşürüyorlar. Çoğu zaman konsantrasyonumuzu kaybettik ve her dakika top kaybı yaptık. Sert savunma istiyorsanız faulleri nasıl kullanmanız gerektiğini bilmelisiniz. Akıllı oyuncu için faul yapmak iyi bir silah” şeklinde konuştu.

“İyi reaksiyon verdik ve 10 sayı öne geçtik”

Karşılaşmanın ilk yarısında az faul yaptıklarını belirten Sırp başantrenör, “İlk yarının iki periyodunu 4 faulle bitiriyorsak onların sayı üretmesine izin veriyorsunuz demektir. İkinci yarıda bunu değiştirmelisiniz. 4 faulden ikisi bir oyuncudandı. Wanamaker’dandı. Biri basketti biri değildi. Bizim işimizde bu detaylar çok önemli. Her maçta ve her antrenmanda bunları konuşuyoruz. Değişmesi gerektiğini söylüyoruz. İyi reaksiyon verdik ve 10 sayı öne geçtik. Bu durumu nasıl ayarlayacağımız anlamanız gerekiyor. İki kere çok kolay 3’lük attılar. Biz bunun üzerine çalıştık bu durumlarda nasıl reaksiyon gösterilir onu öğrenmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“James’in durumu iyi”

Mücadelenin 3. çeyreğinde sert bir biçimde yerde kalarak sakatlanan ve hastaneye kaldırılan James Nunnally hakkında açıklama yaparak, şunları söyledi:

“Tam bunlar olurken James’in yaşadığı pozisyon oldu. Öbür tarafta da Vesely’e bir şey oldu ikisi de çıkmak zorunda kaldı. Öncelikle James’in durumu iyi. Vesely de hastaneye kontrole gidecek. Oyunculara önemli galibiyet için teşekkür ediyorum. Baskonia’yı tebrik ederim iyi oynadılar. Sahamızda iyi bir oyun varmış gibi gözüküyor insanların hoşuna gidiyor. Ve taraftarlara özel bir teşekkür ediyorum. Çok güzel atmosfer oluşturdular. Tüm yönetim kurulu üyelerimize destek için çok teşekkür ediyorum.”

Bora Akyol - Uygar Aydın

